新华社乌兰巴托3月24日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国政府24日在扎门乌德口岸举行中国援建该公路口岸基础设施建设项目启用仪式。蒙古国总理奥云额尔登出席仪式并讲话，中国驻蒙古国大使沈敏娟代表中方出席并致辞。

奥云额尔登代表蒙古国政府，感谢中方克服疫情困难援建国际标准的口岸设施，将客货通关能力提升至原来的5倍，切实支持蒙古国“口岸复兴政策”，扎门乌德口岸作为蒙古国贸易的主要窗口将发挥更大作用。

沈敏娟说，很高兴中方援建的扎门乌德口岸基础设施建设项目正式启用，极大提升口岸客货通关能力。中方愿同蒙方一同努力，持续完善各口岸基础设施建设，推广新型运输模式，启动跨境旅游安排，同步提升“软硬联通”。

沈敏娟表示，今年是中蒙建交75周年、签署友好合作关系条约30周年、建立全面战略伙伴关系10周年。中方愿同蒙方以构建两国命运共同体为主线，以“一带一路”合作为平台，深化发展战略对接，为两国发展提供有力支撑，为亚洲新家园建设贡献“中蒙力量”。

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