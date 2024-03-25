新华社开罗3月24日电（记者董修竹）埃及总统塞西24日在首都开罗与到访的联合国秘书长古特雷斯举行会晤，双方表示必须避免加沙地带冲突范围进一步扩大。

埃及总统府当天发表声明说，双方在会见时一致认为，加沙地带局势严峻，必须避免冲突范围进一步扩大。双方反对任何让巴勒斯坦人背井离乡的企图，并警告不要在加沙地带南部城市拉法采取任何军事行动，以避免给本已严峻的局势带来灾难性后果。

双方还强调，“两国方案”是实现该地区正义、安全和稳定的唯一途径，须为其实施创造有利条件。

古特雷斯当天还同埃及外长舒凯里就向加沙地带运送人道援助问题举行会谈。在会谈后举行的联合记者会上，古特雷斯敦促以色列清除加沙救援行动的障碍和瓶颈，允许使用更多通往加沙地带的口岸和入境点。与此同时，他再次呼吁立即实现人道主义停火。

古特雷斯23日前往埃及与加沙地带之间的拉法口岸埃及一侧，表示对巴勒斯坦人民的声援。他在拉法口岸举行的新闻发布会上说：“现在比以往任何时候都更需要立即实现人道主义停火。现在是平息枪声的时候了。”

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门24日发布的数据，自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.22万人死亡、逾7.4万人受伤。

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