人民网乌兰巴托3月24日电（记者霍文）24日，蒙古国政府在扎门乌德口岸举行中国援建该公路口岸基础设施建设项目启用仪式，蒙古国总理奥云额尔登出席并讲话，副总理呼日勒巴特尔以及多位议员和部长出席。驻蒙古国大使沈敏娟代表中方出席并致辞。

3月24日，中国援建口岸设施启用仪式现场。驻蒙古使馆供图

奥云额尔登总理代表蒙古国政府，感谢中方克服疫情困难援建国际标准的口岸设施，将客货通关能力提升至原来的5倍，切实支持了蒙古国“口岸复兴政策”。双方还将于4月1日起在扎门乌德公路货运口岸实施为期6个月的24小时通关，该口岸作为蒙古国贸易的主要窗口将发挥更大作用。

3月24日，奥云额尔登总理致辞。驻蒙古使馆供图

奥并欢迎中国政府审批通过蒙中扎门乌德—二连浩特经济合作区项目，表示该项目是2014年习近平主席访蒙是双方达成的重要共识，期待项目取得积极进展。

3月24日，沈敏娟大使致辞。驻蒙古使馆供图

沈敏娟表示，很高兴中方援建的扎门乌德口岸基础设施建设项目正式启用，极大提升口岸客货通关能力。“口岸复兴”是蒙古国经济复兴的重要一环，中方愿同蒙方一同努力，本着“口岸能开尽开，铁路公路应联尽联”的原则，持续完善各口岸基础设施建设，推广AGV等新型运输模式，启动跨境旅游安排，同步提升“软硬联通”。

3月24日，中蒙官员考察项目。驻蒙古使馆供图

沈敏娟表示，今年是中蒙建交75周年，两国签署友好合作条约30周年，也是两国确立全面战略伙伴关系10周年。站在新的历史起点上，我们愿同蒙方以构建两国命运共同体为主线，以“一带一路”合作为平台，深化发展战略对接，为两国发展提供有力支撑，为亚洲新家园建设贡献“中蒙力量”。

3月24日，扎门乌德口岸通关现场。驻蒙古使馆供图

沈敏娟并同奥云额尔登总理一道实地考察了客运和货运基础设施项目。

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