新华社巴黎3月24日电（记者唐霁 罗毓）法国总统马克龙24日分别同以色列总理内塔尼亚胡和约旦国王阿卜杜拉二世通电话，表达了法国“坚决反对”以色列进攻加沙地带南部城市拉法的立场，并警告说“强制迁移人口将构成战争罪”。

法国总统府24日发布新闻公报说，马克龙当天在和内塔尼亚胡通话中，强烈谴责以色列22日宣布没收8平方公里约旦河西岸巴勒斯坦土地、用于建设犹太人定居点的决定，并呼吁以色列“立即、无条件地”开放通往加沙地带的所有陆路过境点。马克龙说：“加沙的未来只能在未来巴勒斯坦国的框架内，并由巴勒斯坦民族权力机构负责”。

法国总统府当天发布的另一份新闻公报说，马克龙与阿卜杜拉二世在通话时重申坚决反对以军进攻拉法，对以军18日以来围攻加沙地带最大医院希法医院表示严重关切，并呼吁在加沙地带立即实现持久停火，以便提供大规模紧急援助并保护平民。

两国领导人指出，加沙地带过去是、将来仍然是巴勒斯坦领土。根据国际法，强迫迁移人口将构成战争罪。法约两国将继续努力推动巴以实现“两国方案”，该方案是唯一能够满足以色列人和巴勒斯坦人和平与安全期望的解决方案。

自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带由北向南发动地面攻势，目前战火“烧”至最南端的拉法市。内塔尼亚胡反复强调，以军终将对拉法展开地面进攻。目前有超过150万巴勒斯坦平民在拉法避难。国际社会担忧，一旦以军对拉法发动地面攻势，将造成更多平民伤亡。

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