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综合消息｜俄全国哀悼恐袭遇难者　侦查委员会说死亡人数升至137人

2024年03月25日05:57 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科3月24日电（记者刘恺　江宥林）24日是俄罗斯的全国哀悼日。俄罗斯民众通过多种形式，悼念22日晚莫斯科近郊音乐厅严重恐怖袭击事件的遇难者。据俄侦查委员会24日公布的最新数据，恐袭已造成137人遇难。

　　新华社记者在莫斯科、圣彼得堡、符拉迪沃斯托克等多地看到，各地政府机构、火车站、码头等地降半旗，民众自发敬献鲜花、蜡烛以寄托哀思。在袭击事发地“克罗库斯城”音乐厅附近，前来悼念的车辆和人群排起了长队，现场有志愿者给大家分发热茶等。

　　在莫斯科市的一处献血点，一位前来献血的青年男士表示，“我对发生的悲剧深感痛心，前来献血只是略尽绵薄之力，希望能帮助受伤者早日康复”。

　　莫斯科等地的机场、车站、地铁站都正常运行，同时加强了安保。莫斯科市街道车流畅通，总体社会秩序平稳。

　　俄侦查委员会24日在社交媒体账号发布消息说，截至目前，恐袭现场已发现137具遗体，其中3人是儿童。遗体身份确认工作正在进行。消息还说，现场发现袭击者使用的武器弹药，包括500余枚子弹、28个弹匣和2支卡拉什尼科夫步枪等，未发现人体炸弹或布雷痕迹。

　　俄侦查委员会主席巴斯特雷金当天来到恐袭事发地召开现场会，要求尽快查明参与此次事件的所有人员，特别是组织者，并弄清袭击的所有细节。

　　另据莫斯科州卫生部门最新数据，恐袭已造成180人受伤，一部分人情况比较危急。俄紧急情况部说，现场的搜寻还在继续，大量救援人员还在进行废墟清理等工作。

　　俄总统网站24日发布消息说，普京总统与塔吉克斯坦总统拉赫蒙、阿塞拜疆总统阿利耶夫等多国元首通电话。拉赫蒙强烈谴责此次恐怖袭击事件。俄塔两国元首表示将继续密切合作，打击对安全构成严重威胁的恐怖主义、极端主义和宗教激进主义。

　　俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫24日在社交账号发布消息说，与22日恐袭事件有关人员，无论其国籍和身份如何，都将成为俄方的合法打击目标。

　　俄联邦安全局此前说，已经拘捕了11名恐袭嫌疑人，其中4人直接实施了袭击。俄内务部随后证实，这4人均为外国公民。截至目前，俄方尚未公布嫌疑人身份具体信息。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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