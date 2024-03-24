新华社莫斯科3月24日电 题：俄音乐厅恐袭幕后黑手是谁？

新华社记者赵冰 刘恺

俄罗斯首都莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一家音乐厅22日晚发生恐怖袭击事件，已造成133人死亡。目前，各方围绕恐袭幕后黑手身份有不同说法，极端组织“伊斯兰国”宣称制造了这一事件，而俄方认为犯罪嫌疑人与乌克兰方面有关联。俄总统普京23日发表电视讲话，痛斥恐袭罪行，承诺将严惩行凶者和指使者。

3月22日，俄罗斯莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅发生枪击事件后引发火灾。新华社记者曹阳摄

普京誓言严惩凶手

普京在电视讲话中说，这是一场精心策划的恐怖袭击，是一场有准备、有组织的针对手无寸铁平民的大规模屠杀，“犯罪分子冷静且有目的地杀害、近距离射杀我们的公民、我们的孩子”。他强调，无论恐怖分子以及背后的指使者是谁，恐袭事件的所有实施者、组织者和策划者都将受到公正的、应有的惩罚。

普京向所有遇难者家属表示慰问，承诺向遭遇不幸的家庭和伤者提供必要援助，并宣布3月24日为全国哀悼日。

这是3月23日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄罗斯总统普京发表讲话的视频画面。新华社记者曹阳摄

普京还透露了恐袭事件的调查进展：共有11人被拘捕，包括4名恐袭直接实施者。他说，这4名恐袭直接实施者试图藏匿并向乌克兰方向逃跑。初步信息显示，乌方已为他们准备了越境“窗口”。俄联邦安全局和其他执法机构正在严查为恐怖分子提供交通工具、策划逃生路线、准备和藏匿武器弹药的所有同谋。

俄联邦安全局23日发布声明说，犯罪嫌疑人在实施恐袭后，试图乘车逃往俄乌边境并入境乌克兰，最终在俄布良斯克州被捕。俄联邦安全局强调，犯罪嫌疑人与乌克兰方面有关联。

俄《消息报》网站援引反恐专家的话分析说，此次恐袭目的不是劫持人质并提出要求，而是恐吓俄民众，以“凸显当局和情报部门的束手无策”。

乌克兰否认有关联

恐袭发生后，各方围绕幕后黑手身份有不同说法。据美国有线电视新闻网报道，极端组织“伊斯兰国”声称制造了这起恐袭。而俄新社则指出，相关美国媒体的消息未经核实。

今日俄罗斯媒体集团总编辑西蒙尼扬23日在个人社交媒体账号上发布了对两名涉嫌实施恐袭人员的审讯视频。其中一人说，一个月前有人通过社交媒体联系他，要求“无差别射杀音乐厅内所有人”，并向他提供了武器和资金。俄官方机构尚未证实上述视频中人员的身份。俄内务部23日表示，4名在布良斯克州被捕的恐袭嫌疑人均为外国公民。

据俄媒报道，本月7日，美国驻俄罗斯大使馆就在其网站上发表声明称，极端分子即将对莫斯科的大型集会发动袭击。声明中还特别标注，“音乐会包括在内”。

美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比对此解释说，美方3月初曾担心莫斯科及周边地区可能发生恐袭并向美公民发出提醒，但美方目前无法确定上述警告与“22日枪击事件”的相关性。柯比还说，美方目前未看到乌克兰人以任何形式参与此次事件的迹象。

对此，俄外交部发言人扎哈罗娃23日表示，美国政府对恐袭事件的反应“充满疑点”。她质疑，美方“究竟以何为据得出某方没有参与的结论？”她表示，若美方掌握可靠信息，应当提供给俄方。

乌克兰外交部发表声明说，乌方“断然拒绝”俄方关于乌涉嫌参与恐袭的指控，乌方认为俄方的指控是“蓄意挑衅”，目的是煽动俄社会反乌克兰情绪。乌总统办公室顾问波多利亚克也在社交媒体上否认基辅关联恐怖袭击，称“乌克兰与该事件毫无关系”。

俄加强安保措施

近年来，俄罗斯加大反恐力度，大规模恐怖袭击在莫斯科乃至俄罗斯全国并不多见。俄联邦安全局局长、国家反恐委员会主席博尔特尼科夫去年12月12日介绍2023年俄反恐工作成果时说，俄去年阻止了228起恐怖主义犯罪，其中包括146起未遂恐怖袭击。俄方还破坏了73个秘密恐怖组织的活动。

此次恐袭暴露出俄罗斯在安全保障方面仍存在漏洞。俄政治学者米哈伊洛夫认为，俄政府有必要完善大型群众性活动的组织方案。他指出，实施此次恐袭的犯罪分子手段非常专业，且对建筑物内部环境、出入口位置和警卫部署等情况了如指掌，这表明相关人员很可能提前对事发地点进行了详细调查。俄军事专家丹迪金指出，恐怖分子是如何将武器带到音乐厅的，值得有关部门深刻反思。

3月23日，俄罗斯首都莫斯科街头的广告牌播出蜡烛图案，悼念莫斯科近郊恐袭事件遇难者。新华社记者曹阳摄

恐袭事件发生后，俄政府已经开始加强安保措施。普京23日在电视讲话中说，已在全国范围采取额外的反恐和反破坏措施，防止恐怖分子犯下新的罪行。莫斯科市长索比亚宁宣布取消本周末在莫斯科举行的所有体育、文化和其他公共活动，莫斯科州、克拉斯诺达尔边疆区、列宁格勒州、乌里扬诺夫斯克州、库尔斯克州、摩尔曼斯克州和其他一些地区也宣布将采取类似措施。俄航空、铁路等部门纷纷表示，将加强安全防护和检查工作。圣彼得堡等地高校取消了周末线下课程。（参与记者：黄河、陈汀、华迪、李东旭）

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