新华社莫斯科3月24日电 现场直击｜俄罗斯全国哀悼日 民众悼念恐袭遇难者

新华社记者黄河

24日是俄罗斯全国哀悼日，莫斯科阴雨绵绵，大量民众冒雨前往莫斯科近郊“克罗库斯城”音乐厅，悼念恐袭遇难者。

记者看到，“克罗库斯城”音乐厅东侧莫斯科大环线公路上，前来悼念民众的车辆行驶缓慢。音乐厅外，民众越来越多，有序排起数百米的长队，人们表情肃穆，有人祈祷，有人啜泣，还有儿童把自己的玩具留在现场。

莫斯科市民马琳娜告诉新华社记者，这是一起“让她感到窒息的悲剧”，“那些无辜的人就这样被夺取了生命”。

俄罗斯侦查委员会24日说，莫斯科近郊音乐厅恐怖袭击事件死亡人数已上升至137人。“（音乐厅）里都是一些普通人，还有一些是孩子，”莫斯科州居民弗拉基米尔说，“那些实施恐袭的人，应该受到最严厉的惩罚。”

志愿者在现场准备了面包、奶酪和热茶，免费分发给前来悼念的民众。

在莫斯科市中心，克里姆林宫、俄罗斯国家杜马大楼等建筑降半旗。莫斯科市区街道两侧和建筑物的墙壁上，许多电子屏幕上播放着悼念遇难者的画面。

除了莫斯科，俄罗斯许多城市和地区都在24日举行了不同形式的悼念仪式。

在俄罗斯第二大城市圣彼得堡，市民在市内多处地点献花和点燃蜡烛，并向遇难者默哀。圣彼得堡市电视台等媒体的网站页面也被设置成了灰色，市政府、议会等政府机构降半旗，一些建筑上的俄罗斯国旗系上了黑丝带，以示哀悼。

“我希望发动这次恐怖袭击的人被绳之以法，”圣彼得堡市民斯坦尼斯拉夫对记者说，“每个人都必须明白，恐怖主义是一种不可接受的犯罪行为。”

在符拉迪沃斯托克市举行的悼念活动上，市长舍斯塔科夫谴责恐怖主义。他表示，市政府在当天的反恐委员会会议上决定加强本地教育机构、体育和文化设施的安全措施。

莫斯科街道上安保人员较平日有所增加，旅游景点附近仍有不少游客聚集，路边商户也照常营业。

莫斯科红场处于关闭状态，仍有不少游客隔着围栏拍照留念。旁边的古姆百货商场加强了安检，较大的箱包需要安保人员打开检查，等待进门的顾客排起了队。

记者驾车经过莫斯科市中心的新阿尔巴特大街时，看到一块长约数十米的巨大电子屏上显示着一句俄语：“俄罗斯总是在最艰难的考验中变得更加强大，现在也将如此。”（参与记者：陈畅、安晓萌、曹阳、孟菁）

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