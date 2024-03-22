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外交部回应中国电动汽车出海遇“逆风”

2024年03月22日19:36 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月22日电（记者曹嘉玥）针对近期中国电动汽车出海遭遇“逆风”，外交部发言人林剑22日表示，经济全球化是大势所趋，滥用贸易救济措施有违国际经贸规则。希望有关方面停止将经贸问题泛政治化、安全化、意识形态化，为包括中国企业在内的各国企业投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的环境。

　　当日例行记者会上，有记者问：近期中国电动汽车出海遭遇“逆风”。前不久，欧盟发布通知对自华进口电动汽车进行海关登记，未来可能对相关车辆征收“追溯性关税”，英国、美国准备对中国电动汽车进行反补贴调查或国家安全风险调查。美财长耶伦称政府正采取措施确保美国内电动汽车行业取得成功。发言人对此有何评论？

　　“电动汽车是全球化产业，只有分工合作才能互利共赢，只有公平竞争才有技术进步。”林剑说，以“公平竞争”“国家安全”为名搞保护主义、贸易壁垒，违背市场经济原则和世贸组织规则，短期看似乎占了便宜，但保护的是落后，失去的是未来，造成的是多输，长远看只会损害本国产业和消费者的利益，影响全球经济绿色转型和应对气变的努力。

　　林剑说，事实上，美欧汽车行业对此有不少反对声音。很多欧洲车企高管和商业协会认为，西方不应惧怕中国电动汽车，靠加征关税等限制性措施无助于解决自身竞争力面临的问题。

　　“中国电动汽车之所以广受欢迎，靠的是在全球市场竞争中形成的科技创新和过硬品质，绝不是靠补贴来支撑保护。同时，中国全面取消制造业领域外资准入限制措施，始终向全球汽车企业敞开大门，各国车企充分享受中国大市场的红利。”林剑说。

　　他表示，2023年中国稳居特斯拉全球第二大市场，特斯拉在华零售销量超过60万台，同比增长37.3%，全年收入217.5亿美元。奔驰、宝马、大众早已成为中国老百姓耳熟能详的汽车品牌，有报道称，在西方对中国电动汽车出海感到不安的同时，大约每十秒钟就有一辆大众汽车在中国售出。

　　林剑说，经济全球化是大势所趋，保护主义绝不可取，滥用贸易救济措施有违国际经贸规则。只有秉持互利合作，才能做大蛋糕，只有跨越零和博弈，才能带来共赢。“希望有关方面认真倾听业界理性声音，切实遵守世贸组织规则，尊重市场经济规律，停止将经贸问题泛政治化、安全化、意识形态化，为包括中国企业在内的各国企业投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的环境。”

(责编：牛镛、岳弘彬)

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