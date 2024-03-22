人民网记者 刘慧

2024年“澜湄周”期间，中国驻柬埔寨大使王文天接受记者书面采访，介绍澜湄合作成果以及中柬务实合作和人文交流等情况。

王文天表示，中国与湄公河五国山水相连、人文相通，澜湄合作是澜湄六国共商共建共享的新型区域合作机制。8年来，中柬、中老、中缅、中泰、中越先后宣布构建命运共同体，澜湄地区实现双多边命运共同体建设全覆盖，打造了区域合作的“金色样板”，树立了构建人类命运共同体的成功典范。

发展繁荣是地区国家共同的心愿。8年来，澜湄国家秉持“发展为先、平等协商、务实高效、开放包容”的澜湄精神，扎实推进各领域务实合作，经贸、人文、青年、媒体、地方等联系更加紧密，数字经济、新能源、航空航天等新兴合作不断拓展，“丰收澜湄”“澜湄甘泉行动”“绿色澜湄计划”等项目陆续实施，给流域民众带来实打实的利益，为当地经济社会发展作出积极贡献。

去年12月，澜湄合作第四次领导人会议和第八次外长会成功举行，通过《澜湄合作五年行动计划（2023-2027）》，为下阶段深化澜湄合作指明方向。中方愿与湄公河五国共同推动澜湄合作不断走深走实，携手建设面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体，为构建人类命运共同体注入更多正能量。

王文天说，柬埔寨始终是澜湄合作重要参与国和积极推动者。中方通过澜湄合作专项基金支持柬埔寨开展近90个项目，涉及人文、教育、卫生、减贫、农业等多个领域，接地气、惠民生，广受柬埔寨民众欢迎。

澜湄合作蓬勃发展，为中柬务实合作增添强劲动力和活力。中柬双边贸易规模不断扩大，中国连续12年保持柬埔寨第一大贸易伙伴地位。柬埔寨农产品输华按下“加速键”，大米、胡椒、水产品等不断进入中国市场。据柬方统计，中国已在柬新修建或升级改造近4000公里道路，建成9座特大桥。去年，中方通过双边、多边、学历学位教育等多种方式为柬方培训近1200人，覆盖经贸、农林牧渔、公共管理与社会组织等诸多领域。中柬双边合作的丰硕成果，成为澜湄合作枝繁叶茂的生动写照。

王文天表示，柬方一直高度重视澜湄合作，柬埔寨副首相兼外交大臣宋金达专门撰文积极评价澜湄合作成果和意义。正如他文中所言，8年来，澜湄合作机制不断迈上新台阶，成为合作共赢的典范，而且有效促进区域长期、可持续发展，切实造福各国民众。

宋金达副首相表示，澜湄合作将继续与《区域全面经济伙伴关系协定》及中方提出的“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球人工智能治理倡议等互促共进。中方对此表示欢迎，愿继续同包括柬方在内的湄公河国家一道，共享发展机遇，共迎风险挑战，共同建设团结稳定繁荣的澜湄家园。

就在前几天，王文天大使和柬埔寨外交与国际合作部国务秘书兼澜湄合作柬方高级官员棉金兴以及澜湄国家驻柬使节等一同出席“澜湄国家羽毛球友谊赛”。王文天说，各方高度评价澜湄合作取得的丰硕成果以及为促进次区域经济发展、改善湄公河国家民生等发挥的积极作用。澜湄六国青年外交官“以球会友”，通过体育交流进一步拉紧了友谊纽带、加深了对澜湄合作的认知。

王文天表示，2024年为“中柬人文交流年”，这是中柬友好关系史上具有重要深远意义的一件大事。两国正举办一系列丰富多彩的人文交流活动，以推动双方人员更加频密、深入往来，深化两国在文化、旅游、教育、医疗卫生、地方等领域合作。我们期待更多中国民众来柬观光旅游，同时欢迎更多的柬埔寨朋友到中国走一走看一看，增进彼此相互了解，赓续双方传统友谊，为构建新时代中柬命运共同体奠定更加坚实的民意基础。

人文交流也是澜湄合作的重点领域。多年来，澜湄国家大力推动人员往来和文化交流，拉紧了六国民众相知相亲的情感纽带，提升了澜湄国家亲如一家的共同体意识。下一步，中国将同湄公河五国持续加大对人文交流合作领域的投入，让各国人民好上加好、亲上加亲。

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