人民网迪拜3月22日电 （记者管克江、任皓宇）走进位于沙特首都利雅得西北部的德拉伊耶门项目建设现场，一排排塔吊高耸矗立，来往穿梭的工程车发出阵阵轰鸣，完成基础混凝土浇筑的基础设施项目已颇具规模。“目前，我们承担的项目建设部分已接近尾声，正在为2025年顺利竣工继续高效推进。” 中建中东公司沙特分公司总经理程千里表示，德拉伊耶门项目是沙特“2030愿景”的重要部分，“我们有信心以高质量履约促进双方建筑领域合作，共创美好未来” 。

项目建设现场。中建中东公司供图

德拉伊耶门项目是沙特政府五大国家重点项目之一，建成后将成为沙特重要的历史文化旅游区，有力促进当地经济和文化旅游发展。2021年8月1日，中建中东公司承建的德拉伊耶门项目基础设施建设总承包B区项目正式开工，工程总面积达到7平方公里，一期工程投资金额超过18亿沙特里亚尔（约合31亿元人民币），主要工程内容包括长度约3900米的隧道浇筑，以及下水道网络系统、灌溉网络系统、雨水网络系统、电讯及ICT网络系统、道路及人行道等建设工作。

中外员工在现场交流。中建中东公司供图

项目实施过程中，中外员工携手努力，克服多国籍文化差异等困难，相继完成6100立方米基础混凝土浇筑工程、6800立方米顶板混凝土一次性整体浇筑，以1000万工时无安全事故的纪录高效推进项目建设，赢得业主、监理及合作伙伴等各方赞许。“在推动当地社区发展的同时，我们也希望能够把这里打造成为沙特的一颗旅游明珠。”项目施工经理德亚表示。

顶板混凝土一次性整体浇筑现场。中建中东公司供图

中建中东公司副总经理魏传海表示，德拉伊耶门项目基础设施建设总承包B区项目是中建中东公司在沙特市场承接的第一个基础设施项目，未来公司将继续发挥自身优势，融入当地发展，承接更多优质项目，助力推动共建“一带一路”和沙特“2030愿景”深入对接发展，拓展幸福空间。

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