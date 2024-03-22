新华社基辅3月22日电（记者李东旭）据乌克兰国家通讯社22日报道，俄军当天凌晨发起新一轮空袭，扎波罗热、哈尔科夫、第聂伯罗、苏梅、克里沃伊罗格、赫梅利尼茨基等地传出爆炸声。乌能源基础设施遭到大规模空袭。

乌能源部长加卢先科在社交媒体发文说，本轮空袭是今年以来俄军对乌克兰发动的最大规模针对能源设施的袭击。俄方不仅要破坏能源设施，更要造成乌能源系统大规模瘫痪。

加卢先科说，目前乌克兰多个州发电、输电和配电设施遭到袭击，扎波罗热核电站一条高压输电线路中断，多个州电力供应中断。乌能源公司正在努力恢复电力供应。

乌克兰空军在社交媒体发文说，当天凌晨，俄军对乌克兰发动大规模无人机和导弹袭击。凌晨5时许，俄军图-95战略轰炸机从里海方向向乌境内发射了巡航导弹。

哈尔科夫州军事行政长官西涅古博夫在社交媒体上说，当天凌晨，俄军对哈尔科夫市能源设施发动了15次空袭，该市电力供应几乎彻底中断。

扎波罗热州军事行政长官费奥多罗夫在社交媒体发文说，扎波罗热遭到大规模导弹袭击，俄军发射了12枚导弹，当地基础设施遭到破坏。

文尼察州州长博尔佐夫在社交媒体上说，当地关键基础设施遭到俄军无人机和导弹的混合攻击。

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