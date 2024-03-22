新华社联合国3月21日电（记者尚绪谦）联合国大会21日通过首个关于人工智能的全球决议，呼吁推动开发“安全、可靠和值得信赖的”人工智能系统，以促进可持续发展。

这是联合国大会首次就监管人工智能这一新兴领域通过决议，因此该决议也被称为具有“里程碑意义”。决议强调需要制定人工智能系统标准，以促进数字化转型及公平获取人工智能系统所带来的好处，弥合国家间和国家内部的人工智能鸿沟和其他数字鸿沟，从而实现可持续发展并应对其他共同的全球挑战，特别是发展中国家面临的挑战。

决议鼓励联合国会员国和其他利益攸关方制定和支持有利于开发安全可靠的人工智能系统的监管和治理办法及框架，敦促会员国和其他利益攸关方采取行动，与发展中国家合作并向其提供援助。决议强调，必须在人工智能系统的全生命周期内尊重、保护和增进人权和基本自由。

决议鼓励所有会员国和其他利益攸关方以包容、公平、普惠的方式开发人工智能系统，并为人工智能系统能够应对重大挑战营造有利环境。决议还强调，数据管理对于开发安全可靠的人工智能系统、促进可持续发展具有重要意义。

决议认为，必须继续讨论人工智能治理领域的发展动态，紧跟人工智能系统开发及应用的步伐。

(责编：于洋、徐祥丽)