新华社墨西哥城3月21日电（记者缪培源 吴昊）墨西哥外长巴尔塞纳21日说，墨西哥政府强烈反对美国得克萨斯州移民新法，认为该法律不公正且具歧视性。墨西哥政府当天就此向美国联邦第五巡回上诉法院提交了“法庭之友”文书。

美国最高法院19日允许得克萨斯州执行该州一条有争议的移民法律，赋予当地执法人员逮捕并驱逐非法移民的权力。该法律生效数小时后，被美国联邦第五巡回上诉法院“叫停”。

巴尔塞纳21日在墨西哥瓦哈卡州举行的发布会上说，墨西哥政界一致反对这条不公正且具有歧视性的法律。墨西哥在得州的领事馆将为保护同胞做相应准备。

墨西哥政府21日向美国联邦第五巡回上诉法院提交“法庭之友”文书，提出得州移民法将对在美国的墨西哥人社区以及墨美双边关系产生负面影响。文书提到，该法律可能导致得州执法人员对墨西哥公民和“看起来是拉丁裔”的个人进行不当骚扰、逮捕、驱逐和刑事定罪，营造了一种“不确定、恐惧和脆弱的氛围”，还将严重影响两国贸易关系。

20日，墨西哥总统洛佩斯和墨参议院议长里韦拉均公开对这条法律表示反对。19日，洪都拉斯外长雷纳在社交媒体上发文说，该法将导致家庭分离，并助长歧视。

美国政府2023年2月公布的数据显示，特朗普执政期间针对非法移民的“零容忍”政策导致近4000名非法移民子女与父母分离。

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