3月20日，南中经贸协会召开第六届理事会第四次会议。人民网 刘畅摄

人民网约翰内斯堡3月22日电 （刘畅）20日，南中经贸协会第六届理事会第四次会议在中国银行约翰内斯堡分行会议室举行，协会理事会成员单位、内设机构及行业委员会、地方分会负责单位代表参加会议。中国驻南非大使馆公参刘峪、公参尹琦出席并讲话。

各公司在南机构新任负责人分别进行了自我介绍。人民网 刘畅摄

首先，理事会表决通过中国核工业集团、中远海运物流非洲公司、东华工程科技有限公司和中国康辉旅行社南京分公司等企业的入会申请。特变电工、中联重科、荣耀、四达时代等公司在南机构新任负责人分别进行了自我介绍。

协会各内设机构代表进行工作总结和2024年工作计划。人民网 刘畅摄

协会各委员会代表进行工作终结和2024年工作计划。人民网 刘畅摄

新晋会员和分会代表进行介绍。人民网 刘畅摄

随后，协会党建部、安全生产部、综合服务部、文体部、公共关系与合作部、合规经营与法规部等内设机构，以及能源委员会、矿业委员会、基建委员会、制造业委员会、通信委员会、金融委员会、交通物流委员会和东开普省分会、林波波省分会、西北省分会的负责单位代表进行了工作总结并提出2024年工作计划。

前协会专职秘书贺翔鹏（左）和新任专职秘书李琳（右）分别就各自工作进行总结和介绍。人民网 刘畅摄

协会秘书处向理事会汇报了专职秘书交接工作情况，并就协会主办的2024年在南中资企业招聘会的筹备情况做了详细介绍。

南中经贸协会代会长单位、中国银行约翰内斯堡分行行长张朝阳讲话。人民网 刘畅摄

南中经贸协会代会长单位、中国银行约翰内斯堡分行行长张朝阳在接下来的讲话中表示，衷心地感谢使领馆领导和各会员单位对中国银行约翰内斯堡分行的信任和支持，相信在大使馆的坚强领导和全体会员单位的共同努力下，协会一定会继往开来，带领全体会员单位创造中资在南在非发展新局面。为此，希望协会2024年从以下三方面开展工作：一是一如既往积极配合大使馆做好各项活动组织和服务工作，坚决服务国家战略和外交大局，有力发挥协会桥梁纽带重要作用，推进协会政治建设与组织建设迈向新台阶。目前，协会最重要的一项工作就是在4月份举办2024年在南中资企业招聘大会，协会将发挥组织优势和服务能力，促成更多优秀人才与中资企业的对接，为中资企业的发展输送更多智力支持。二是务实跟进去年金砖峰会各项成果的转化落实。协会将主动搭台、积极对接，推动双边经贸合作在综合层面和重点领域取得更多成果，助力会员单位实现良好发展，讲好中国故事，展示中国好形象。三是主动提供推动双边经贸综合往来的交流平台。协会将继续以高度的责任担当、扎实的工作作风和创新的工作方法，积极履行社会责任，更好地服务中资，发挥桥梁纽带作用。

中国驻南非大使馆尹琦公参讲话。人民网 刘畅摄

尹琦公参在讲话中通报了近期在南中资企业遭遇的部分安全事件，她提到，这些事件反映出目前相关犯罪活动频次增高、手段恶劣、更加专业化多样化等特点。她提出，在南中资企业要进一步提高对安全工作的重视程度，做到防范措施到位，员工教育培训到位，应对处置和报告到位。企业负责人要牢固树立安全工作“第一责任人”的职责意识，坚持底线思维和问题导向。企业运行要严格遵守当地及行业法规，合法用工，依法稳妥处理各类矛盾，与当地社区建立良好关系，树立中国企业和公民的良好形象。在技术上，企业需要采取有效措施，大力推动人防、物防、技防、智慧安防的综合应用，同时，企业加大安全宣传教育，提高员工对安全风险的认知。

中国驻南非大使馆刘峪公参讲话。人民网 刘畅摄

刘峪公参最后在讲话中表示，2023年协会的工作取得了优异的成绩，获得了使馆领导的肯定，希望协会在新任张朝阳代会长的领导下再接再厉，2024年的工作再创辉煌。她强调，当前协会应集中力量办好在南中资企业招聘会，进一步展示我企业积极履行社会责任的良好形象，推动中南经贸务实合作高质量发展。面对严峻的安全环境，中资企业应继续高度重视、警钟长鸣，及时采取各项措施，加强安全防范，坚决避免涉我重大案件发生。

南中经贸协会第六届理事会成立于2023年3月。目前，协会拥有会员单位210家，其中理事单位71家。

(责编：王禹蘅、常红)