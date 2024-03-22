新华社墨西哥城3月21日电（记者王植樱 陈昊佺）太子港消息：据海地媒体21日报道，当天海地过渡总统委员会名单出炉，主要由海地各政党、民间组织和宗教界代表组成。

据报道，海地过渡总统委员会由7名投票成员和2名无投票权观察员组成，其中投票成员主要为海地各政党代表，观察员在民间组织和宗教界人士中产生。

根据加勒比共同体11日公布的过渡总统委员会细则，委员会将在过渡期间行使特定总统权力，直至民选政府成立。委员会同时拥有立法机构和行政机构权力，既可任命临时总理、内阁成员等过渡政府重要人员，又可签署法令、筹备大选、行使外交权。

21日，联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克说，联合国秘书长古特雷斯对海地过渡总统委员会名单出炉表示欢迎，认为这是推动海地复杂政治进程的必要步骤。

2021年7月7日，海地时任总统若弗内尔·莫伊兹遇刺身亡，留下权力真空，黑帮势力猖獗，犯罪激增。海地原定于今年2月7日前举行大选，但未能如期举行，引发社会不满。

海地安全局势近来持续恶化。自今年2月29日起，多个黑帮组织在首都太子港袭击公共设施，要求总理阿里埃尔·亨利下台。亨利3月11日宣布，海地政府将在过渡总统委员会成立后辞职。

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