新华社洛杉矶3月21日电（记者谭晶晶）美国马萨诸塞综合医院21日发布消息称，该院医学专家已成功为一名美国男性终末期肾病患者进行了一项特殊的移植手术，将经基因编辑的猪肾脏移植入其体内。这是全球首例。这名男子术后恢复良好，预计将很快出院。

据介绍，该院移植中心的专家于16日进行了这项耗时4小时的手术。接受猪肾脏移植的患者是现年62岁的理查德·斯莱曼。斯莱曼多年来一直患2型糖尿病和高血压，曾长期透析。他于2018年12月在该院接受了肾移植手术，但几年后其移植的肾脏出现衰竭迹象，不得不于2023年5月恢复透析。后来斯莱曼出现血管通路相关并发症，医生建议其进行猪肾脏移植。美国食品和药物管理局基于“同情使用”规则批准了这项移植手术。

该医院表示，这次移植手术使用的猪肾脏经过了69处基因组编辑，其中包括“敲除”会引起人类排异反应的基因，添加一些人类基因以改善动物器官与人体的兼容性。此外，研究团队让猪体内的逆转录病毒基因失活，以防相关病毒影响接受移植者。该院医学专家表示，希望这种移植方案能为全球数百万肾衰竭患者带来希望。

据美国非营利机构器官共享联合网络组织数据，美国有超过10万人等待器官移植，平均每天有17人在等待器官的过程中死亡。为应对人体器官供应源短缺，研究人员长期致力于研究异种器官移植。猪因其器官组织结构、生理功能和大小与人体器官相近，被视为异种器官移植最佳供体动物之一，但异种器官移植仍有许多困难和风险有待通过科学研究和临床试验攻克。

美国此前曾进行两例活体人类猪心脏移植手术，但两名患者都在术后数月内死亡。去年7月，美国纽约大学兰贡医疗中心团队曾进行一例猪肾脏移植手术，受试者是一名已被判定为脑死亡的57岁男性。

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