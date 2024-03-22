人民网开罗3月21日电 （记者沈小晓）“凝聚侨力，励志前行！埃及华侨华人认真学习领会全国两会精神，为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。”日前，埃及中华总会会长王培中在接受人民网记者采访时表示，旅埃华侨华人心系祖国，将继续讲好中国故事，弘扬中国文化，积极践行“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念，为深化中埃友谊做出更大贡献。

国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%，现代化产业体系建设取得重要进展，传统产业加快转型升级，战略性新兴产业蓬勃发展，一批重大产业创新成果达到国际先进水平……在谈到2023年中国经济表现时，王培中表示，在世界经济复苏乏力的背景下，中国经济在过去一年展现出了强大韧性和巨大潜力。“实践充分表明，中国人民有勇气、有智慧、有能力战胜任何艰难险阻，中国发展必将长风破浪、未来可期。”

近年来，中埃关系历经国际和地区风云变幻考验，始终健康稳步发展。两国领导人保持密切互动，双方各层级友好往来全面开花。两国各领域合作全面深入推进，交通、通信、采矿、纺织工业、信息技术、人工智能、空间科学、智慧城市、新能源和可再生能源、职业技术培育、高等教育等各领域务实合作硕果累累。随着两国合作与交流领域进一步拓宽，在埃华人华侨影响力正在不断扩大，成为当地经济社会发展的重要力量。

“新时代历史赋予我们的新机遇，我们一定团结广大旅埃华侨华人，认真贯彻落实全国两会精神，努力拼搏，为推动高质量共建'一带一路'和构建中埃命运共同体贡献力量。”王培中说。

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