人民网俄勒冈3月22日电 （记者邓圩）俄勒冈州中国理事会日前在波特兰市举行晚宴。“俄勒冈州与福建省的传统友好关系，正是通过地方交流、建立中美关系的新范式。”理事会主席蓝进在致辞中表示，欢迎福建政府代表团赴俄勒冈州交流访问，并庆祝俄勒冈州与福建省缔结友好关系40周年。

波特兰市的亲善大使和官方迎宾“波特兰皇家玫瑰使团”为远道而来的嘉宾举行了传统的最高欢迎仪式。俄勒冈州州长蒂娜·克泰科在州府萨拉姆热情会见前来访问交流的福建省政府代表团。蒂娜·克泰科表示，多年来俄勒冈州与福建省在多个领域一直保持着友好合作与交流，尤其对俄勒冈中国理事会为推动俄勒冈州与中国之间友好关系持续发展所做出不懈努力和积极贡献给予高度评价。

美国俄勒冈州州长蒂娜·克泰科会见福建省副省长郭宁宁 。俄广才摄

据悉，俄勒冈中国理事会成立已经20年，一直致力于加强与中国的合作伙伴在经济、商贸、文化教育、体育等领域的民间合作、沟通交流和人民之间的联系。

福建代表团访问期间，俄勒冈州中国理事会举行纪念福建-俄勒冈友好省州40周年晚宴，俄州前参议员梅伊（Mae Yih）、州参议员民主党多数领袖弗雷德里克（Lew Frederick）、众议员阮浩（Hao Nyguen），俄州商务厅厅长索费（Sophorn Cheang），俄州农业厅厅长汉森（Lisa Hanson），以及建发集团、福耀玻璃、福州宜美、宁德时代等多家福建在美企业代表，俄勒冈福建商会代表等人士出席。俄勒冈中国理事会执行主席蓝进在致辞中指出，福建政府代表团到访具有特殊意义，象征着俄勒冈州与福建省之间持续四十年的友谊与合作，彰显了美中两国人民之间交流前景无限。

福建省副省长郭宁宁致辞。俄广才摄

“福建愿与俄勒冈共同以建立友好关系40周年为契机，持续深化务实合作，为推动中美关系的稳定与健康做出积极贡献。”福建省副省长郭宁宁在晚宴致辞时表示，自福建与俄勒冈缔结友好关系以来，两省州之间的交往密切、合作务实，取得了丰硕的成果。尤其是近年来，福建、俄勒冈与天津携手成功举办了三届“中国-俄勒冈气候变化与可持续发展论坛”，成为了中美地方合作的重要品牌项目，共同致力于应对气候变化、助推绿色发展。郭宁宁介绍，福建与美国的经贸合作日益紧密。据统计，2024年1至2月，福建对美进出口达到61.5亿美元，同比增长19.4%，其中进口增长19.5%，出口增长19.3%。

纪念福建-俄勒冈友好省州40周年晚宴现场。俄广才摄

福建与俄勒冈州在各个领域的交流合作正继续开花结果。据悉，2024年，俄勒冈中国理事会将牵头组织四个美国青年代表团访华。同时，理事会正与福建省就气候变迁议题展开密切合作，特别是福建农林大学与俄勒冈州立大学林学院的研究合作。

俄勒冈中国理事会主席蓝进发表致辞 。俄广才摄

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