人民网北京3月21日电 （记者龚鸣）3月21日，法国医药健康企业赛诺菲集团携手上海宋庆龄基金会，在北京启动赛诺菲中国公益专项基金，以提升和关爱儿童和青少年健康为媒，架起中法友好交流的“健康公益之桥”。

此次公益专项基金以“心理支持切入、健康知识普及、本土化标准建立”为核心，旨在通过针对儿童和青少年糖尿病的校园公益活动，为孩子们的健康保驾护航，有望在未来3年直接受益1万余人，间接受益100万余人。项目规划包括为青少年儿童患者及家长开发针对性心理关爱课程，更好适应校园生活；科普两种糖尿病、特应性皮炎等2型炎症免疫疾病知识，普及健康生活方式；引入全球成功儿童公益项目经验，打造本土标准化公益科普教育项目，并推广至全球。

作为改革开放后首批进入中国的跨国企业之一，赛诺菲于1982年便在中国建立了办公室，目前在华拥有12处办公室、3家生产基地、4大研发基地和1个数字创新中心，多元化业务覆盖制药、人用疫苗和消费者保健。赛诺菲大中华区总裁施旺强调，“赛诺菲深耕中国40余年，不断加码本土投资，深化本土创新承诺，提升创新药物和医疗服务可及性。此次和上海宋庆龄基金会的合作，是我们推动儿童和青少年健康发展的最新公益实践。相信通过各方合力，我们将共同促进法中两国及全球儿童和青少年的健康成长。”

上海宋庆龄基金会副秘书长朱亚萍表示，“上海宋庆龄基金会自1986年成立以来，一直秉承宋庆龄慈善理念，关注妇女儿童福利事业。今年正值中法建交60周年，基金会能与赛诺菲开展合作，在公益合作、国际交流等方面有着重大意义。健康是全世界人民共同的渴望，相信双方的合作必能造福更多需要帮助的人。”

“注重儿童的科普教育、从治到防，是综合防治糖尿病不可或缺的重要一环。”北京大学人民医院内分泌科主任纪立农教授表示，儿童和青少年糖尿病综合防治不仅在于临床治疗方案和创新药物的革新，如何做好血糖控制、巩固心理健康、更好融入校园对儿童和青少年的健康成长十分关键。这需要社会各方群策群力，提高患儿、家长健康素养，形成良好的社会关爱氛围。

未来，赛诺菲将在健康公益、科学创新、社会文化等领域开启一系列国际合作项目，进一步为中法交流贡献力量。赛诺菲执行副总裁兼普药全球事业部负责人夏立维表示，“赛诺菲是源远流长的中法友谊的受益者、见证者。作为法中在医药健康领域合作的重要企业，赛诺菲将继续在科学、经济、社会文化等各领域为法中交流作出积极贡献，为两国共享开放发展机遇、深化友好关系贡献力量。”

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