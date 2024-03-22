徐来 孙立梅

开栏的话

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。作为历史的活化石，文物是传承文化与文明的物质载体。在浩瀚的人类文明发展历程中，留下了无数凝聚前人思想智慧的精美文物。它们既是可以静观品鉴的器物，亦有着文明交流碰撞的生动故事，值得深入发现和弘扬。人民日报今日起推出“博物视界”栏目，在博大精深的文物世界中采撷极致之物，探寻文物背后文明交流互鉴的真谛。

版本是文明交流互鉴的有力信物。千百年来，典籍版本穿越时空，讲述着人类文明交往、交流、交融的生动故事，记录着不同历史阶段不同文明从相遇、相识到交流融合的奇妙旅程。

2019年是中法建交55周年，当年3月24日，习近平主席在法国尼斯会见法国总统马克龙。会见前，马克龙总统向习近平主席赠送1688年法国出版的首部《论语导读》法文版原著。这部《论语导读》，就是一件见证中欧文明交流的珍贵典籍版本。

1688年法文版《论语导读》。中国国家版本馆中央总馆供图

位于北京中轴线北延、燕山脚下，典藏古今中外载有中华文明印记、文字符号、文脉信息的各类版本资源的中国国家版本馆中央总馆，吸引着社会各界前来参观。在基本陈列“斯文在兹——中华古代文明版本展”的“美美与共”展示专题，《论语导读》静陈其中，往来观众驻足观看，不时询问。这件版本牛皮封面、飘口烫金、染纹纸环衬、书口刷红，具有典型的法国启蒙时期书籍装帧特征，记载的内容却是2000多年前中国先哲的文化思想。

版本的诞生：实证中欧文明交流发展

1688年，法国学者同时也是医生、哲学家和探险家的弗朗索瓦·贝尼耶将《大学》《中庸》和《论语》的内容翻译为法文，全称《孔子与王家科学》，又译为《孔夫子或王子的学问》或《孔子或君王之道，包括中国古代皇帝和官员政治统治特有的道德原则》，翻译了《论语》约3/4的内容。后来该书名称被译为《论语导读》，盖因“致读者”中写道，这本书可以“作为阅读孔子的钥匙和入门”。《论语导读》是历史上首部将一整套儒家经典翻译成法文的译著，具有很高的版本价值。

贝尼耶翻译《论语导读》既有个人因素，也有社会因素。他生活于17世纪的法国，除早年师从哲学家伽桑狄，接受过系统哲学和科学训练外，还是一位东方学家，对儒家学说很感兴趣。当时，欧洲社会对中国充满向往与崇敬，贝尼耶敏锐地捕捉到欧洲掀起的“中国热”，拉丁文版《中国哲学家孔夫子》的出版让他发现了理想的政治哲学，于是在暮年翻译了《论语导读》，大大推动欧洲学者对于儒家思想和中国文化的研究热潮，法国也成为欧洲乃至整个西方汉学研究的发源地。

版本的流变：彰显中华传统文化智慧

《论语》作为中国传统文化的经典著作，早在17世纪就已传入欧洲，其最早的西文版本是1687年在巴黎出版的拉丁文版《中国哲学家孔夫子》，这也是《论语导读》最早的版本溯源。贝尼耶选择以1687年拉丁文版《中国哲学家孔夫子》为底本进行翻译，并在译本结构和内容上对拉丁文本进行重组、删减和补充。与传教士向西方传播中国经典时的“中学西传”不同，《论语导读》将中华传统“孝道”文化和“持中”文化作为内容重点，强调孔子思想在国家政治中的作用，实现了“中学西用”。

贝尼耶首次用法文传达孔子思想，引发伏尔泰和卢梭等法国启蒙思想家的关注。《论语导读》被视为欧洲18世纪启蒙运动的先声，自此之后，其他语种的改编本或节译本相继出版，如伦敦1783年出版的增补版法译本《中国哲学家孔子的道德》、博洛尼亚1822年出版的《中国哲学家孔子的道德》意大利文译本，以及德国汉学家花之安于1872年在香港出版的德文译本，等等。《论语导读》的版本流变发展，为我们复现了17世纪以来中国传统文化进入西方主流知识界的过程。

版本的归藏：见证中法文明交流互鉴

据学界研究，《论语导读》目前只有寥寥数个手抄本存世。2019年马克龙总统向习近平主席赠送的那本《论语导读》，就是其中之一。历经300多年流转，这件珍贵版本以“国礼”的身份来到中国并入藏国家图书馆。这种“仪式感”是对它穿越时空的礼赞，见证了中法文化源远流长的交流史，展现了不同文明的相互启迪与共同发展，也是新时代中法文明交流互鉴的标志。

在轮展这件稀世珍宝的同时，国家版本馆典藏有《论语》英语、法语、俄语、阿拉伯语、西班牙语、葡萄牙语、德语、日语、老挝语、越南语等20余个外文版本，以及盲文版等共280余部译本，还展示了品相完好的明代绢本墨色画《三圣像》记载的华服纹饰中的“华服”版《论语》。这些版本以不同语种、不同形式共同构成中华优秀传统文化经典《论语》的藏展谱系，彰显国家版本馆以收藏为主业，以版本为媒介，典藏文明之美、传播文化之华的崇高使命。

（作者单位：中国国家版本馆中央总馆，责编：王佳可、庄雪雅、王迪、孟祥麟、刘慧）

(责编：赵欣悦、袁勃)