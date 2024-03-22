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国际观察：

美国高军费政策破坏全球安全，注定遭受世人唾弃

李海东
2024年03月22日10:12 | 来源：人民网-国际频道
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美国军费开支近年来持续攀升，2024年度国防开支已达近8900亿美元，超过紧随其后的9个国家军费开支总和，大致占全球军费总开支的40%。不仅如此，美国还不断施压盟国加大国防投入，全球军费开支呈现令人担忧的局面。这既损害各国安全，又破坏国际安全秩序良性构建进程。

美国高军费政策恶化大国关系，加剧大国竞争对抗，破坏全球战略稳定。美国有着浓厚的霸权诉求和黩武传统，更有不容忍平等大国存在的固有政策实践。这是其持续增加庞大军费的内在驱动力。美国痴迷高军费，热衷玩弄大国竞争对抗的把戏，对其认定的挑战者大搞压制排挤，直接导致美国成为大国关系稳定的最大破坏力量。美国自恃军费充足，恣意诋毁其他大国的国际地位和影响力，刻意制造大国纷争，傲慢地将国际社会和各国安全当做其维系自身霸权的牺牲品，直接危害世界安全，使全球现有战略态势危机重重、动荡不安。

美国高军费政策使其成为全球军事冲突的最大肇事者和拱火者。当前并不太平的世界需要更多国家间外交协调与合作，但是高军费使美国对自身军力产生盲信，在国际危机议题上顽固地选择优先诉诸军事手段解决，这已经导致其发动危害地区安全的科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争，更是带来了其直接参与或煽动的利比亚战争、叙利亚战争。这些战争已导致世界危机冲突加剧和扩散的悲惨局面，难民危机、生态危机也因此而密集出现。美国已成为地地道道的全球混乱播撒源和世人公认的“战争狂人”。世界上越来越多的国家深受其害，不得不对美国的滥用武力政策保持警惕，并且加以抵制。

美国高军费政策破坏全球安全治理的良性构建进程，将世界再次导向阵营对抗和联盟政治泛滥的悲剧性老路。经历20世纪诸多惨痛战争和教训，人类得出世界安全不可分割的重大原则。然而美国以其高军费为支撑，一边在全球范围内大搞联盟体系，牺牲他国安全，只为病态地满足自身绝对安全的需求；一边执意贬低甚至边缘化联合国的权威性，只因联合国支持普遍安全理念并得到世界绝大多国家尊重。美国以其操控的联盟迫使他国在重大危机议题上选边站队，从而树立其区域安全主导地位，这已经导致欧洲地区出现以俄乌冲突为体现的安全大分裂，同时也带来了亚太地区国家间危机持续增多和加深的不幸结局。美国的所作所为已经成为人类构建均衡、有效、可持续性的全球安全架构的最大障碍，也使其成为全球安全的最大隐患。

美国高军费政策背离了包括美国在内的各国民众的普遍诉求，更背离了已将各国命运紧密联结在一起的全球化时代大趋势，注定遭受世人的唾弃和抨击。

(责编：曹欣悦、常红)

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