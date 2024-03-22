人民网墨西哥城3月21日电 （记者彭敏）在3月20日例行晨会上，墨西哥总统洛佩斯警告说，如果美国“过于严厉的”德克萨斯州SB4移民法案生效，墨西哥政府将不会接受德克萨斯州驱逐的移民。“在任何情况下，我们都不会接受德克萨斯州当局遣返的移民”，洛佩斯指出。

德克萨斯州SB4法案是美国历史上最严厉的反移民措施之一，除了授权州军队执行移民逮捕和驱逐出境外，该法还将外国人非正常进入德克萨斯州定为犯罪行为。3月19日，美国最高法院裁决允许该法案生效，但几个小时后被第五巡回上诉法院再次暂停，并将于4月3日举行听证会做出裁决。

墨西哥政府通过外交部谴责SB4法案在德克萨斯州生效，认为该法律旨在通过将移民定为犯罪、导致家庭离散、歧视和使用违反《宪法》的种族暴力来阻止移民流动。“在墨西哥，我们大声谴责这种基于无知、仇恨和仇外心理的独裁行为”，墨参议院议长安娜·莉莉娅·里维拉表示。

墨西哥外交部长巴尔塞纳声称，这项法律严重违宪，因为美国的移民问题是联邦事务。“因此，我们不会允许德克萨斯州当局、或者任何在州或县一级处理移民事务的人采取任何行动，这是联邦事务。” 她表示，墨西哥将尽一切努力阻止“反移民、仇外和歧视性措施”。

墨西哥政府网站发表申明称，正如去年德克萨斯州立法机构讨论这项措施以来所表示的那样，墨西哥断然拒绝任何允许州或地方当局执行移民控制任务、拘留和遣返国民或外国人到墨西哥领土的措施。墨西哥重申其保护其在美国国民的权利并制定自己的移民政策的合法权利。“墨西哥认识到统一移民政策以及与美国双边努力的重要性，以保障人们的移民安全、有序并尊重其人权，并且不受州或地方立法决定的影响。从这个意义上说，墨西哥在任何情况下都不会接受德克萨斯州的遣返。”声明写道。

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