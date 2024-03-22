人民网米兰3月21日电 （记者谢亚宏）当地时间3月19日上午，海南航空在米兰马尔彭萨国际机场举办米兰—重庆航线开航仪式，海南航空意大利办事处总经理刘召财及马尔彭萨国际机场市场副总裁安德里亚·图奇共同剪彩、切蛋糕，为搭乘首航航班的旅客赠送精美礼品，以庆祝海南航空米兰—重庆直飞航线顺利启航。

海南航空米兰—重庆航线计划每周二、五执行两个往返航班。去程航班计划于当地时间11:15从米兰马尔彭萨国际机场起飞，次日北京时间05:00到达重庆江北国际机场，飞行时长预计10小时45分钟；返程计划于北京时间02:00从重庆江北国际机场起飞，当地时间06:45到达米兰马尔彭萨国际，飞行时长预计11小时45分钟。以上航班信息以实际查询为准。这是海南航空继重庆—罗马、深圳—罗马、深圳—米兰航线后开通的第四条直飞意大利的航线。

米兰是世界时尚艺术中心，世界设计之都，世界历史文化名城，欧洲四大经济中心之一。米兰是几乎世界半数奢侈品牌的诞生地，诸多意大利时尚品牌的总部。经米兰，旅客可快捷中转至欧洲、非洲、北美多个城市，在米兰机场可实现快速中转、行李直挂等便捷服务。海南航空目前正在运营重庆—罗马、深圳—罗马、深圳—米兰直飞航班，重庆至米兰航线的开航，将进一步助力中国与意大利之间的人文交往及经贸往来。

重庆作为海南航空重要的枢纽站点之一，国内、国际航线不断丰富，海南航空已开通的重庆始发国际直飞航线包括重庆至罗马、马德里、巴黎，重庆—米兰是海南航空在重庆出港的第四条国际航线，不断丰富的欧洲航线网络，将给旅客带来更加多样的出行选择。此外，海南航空在重庆拥有丰富的国内航线网络，包括重庆至北京、深圳、广州、温州、杭州、南京、福州、厦门、海口、三亚、乌鲁木齐等20余条航线，极大地方便了旅客从全国各地经重庆中转国际航班。未来，海南航空将继续加大重庆枢纽站点建设，通过逐步丰富的国内国际航线网络、优质的服务，为西南地区的发展注入活力，搭建中外文化经济交流和经贸往来的空中桥梁。

截至目前，海南航空已恢复、新开及计划运营北京、深圳、上海、海口、重庆、西安、长沙、太原、大连、广州、杭州等城市出港的40余条国际及地区往返客运航线。未来，海南航空将继续加快国际及地区航班的复航及开航工作，以进一步满足旅客出入境的市场需求。

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