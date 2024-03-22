人民网大马士革3月22日电 （记者薛丹）日前，中国第22赴黎巴嫩维和医疗分队应联黎部队东区司令部民事部门邀请，派出医护人员赴黎巴嫩南部边境地区埃贝尔萨奇村开展义诊和药品捐赠活动，缓解当地民众看病难问题。

中国第22赴黎巴嫩维和医疗分队前往黎南部边境地区埃贝尔萨奇村开展义诊和药品捐赠活动。曾德乐摄

埃贝尔萨奇村位于黎巴嫩南部靠近以色列边境地区，曾是多年战乱的前线，当地医疗资源匮乏，民众长期面临缺医少药的问题。当前黎以局势持续升级，更是加剧了这一困境。

接受邀请后，分队抽调12名医护人员，组成内科、外科、骨科、皮肤科以及超声诊断医师等医疗援助组，携带等多种诊疗仪器及药品，前往埃贝尔萨奇村提供免费体检和医疗救治。

医疗援助组刚一进村，就看见当地民众排起长队等候。而义诊也一直持续到中午，期间前来看病的村民络绎不绝，几名中国医生先后接诊了32名病人，发放各类药品90余盒。

在诊疗现场，医生对饱受膝关节损伤之痛10余年的村民默汉德进行了中医理疗，期间还教授了默汉德妻子一些基本理疗手法，同时赠送了一些缓解疼痛的药品。“非常感谢你们，今天你们热情的服务让我倍感温馨。”默汉德说。

黎巴嫩南部边境地区埃贝尔萨奇村村民向我维和官兵表示感谢。曾德乐摄

为了解决行动不便的村民看病难的问题，该分队特意组建巡诊小组提供上门医疗服务。沿着崎岖的道路，分队走访了5名患者家庭，整个巡诊过程持续近3个小时。患者萨法迪因车祸导致腰椎损伤，双腿受伤无法行走，因家境贫寒和当地医疗条件限制等因素导致腿部肌肉萎缩，长期卧床。在了解情况后，巡诊医生为其做了全面体检、膝踝关节屈伸活动功能检查、听诊心肺功能等处理，并赠予相应的药物。

一直以来，埃贝尔萨奇村是中国维和医疗分队固定的义诊点之一。 每一次义诊对医生和病人来说都不容易，村民们大多只会说阿拉伯语，所以他们要先向分队翻译描述自己的病情，然后由翻译转达给医生，最后由医生对症下药。但是每次进行义诊时，不少村民都会向医生说着“你好”“谢谢你”来表达感激之情。

在医疗分队即将离开时，村长塞贝卡拉着中国医生的手由衷地说：“感谢你们为病人们提供急需的药品，有效减轻了他们的痛苦和负担。中国维和军人给我们带来了和平与友善，中国是我们最好的朋友。再次感谢你们，我爱中国。”

中国第22赴黎巴嫩维和医疗分队在黎南部边境地区埃贝尔萨奇村开展义诊。曾德乐摄

自去年12月份部署以来，该分队在顺利执行各类维和任务的同时，面向当地民众，通过以义诊和捐赠等多种方式积极开展人道主义援助，精湛的医术、热情的服务获得了广泛赞誉。

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