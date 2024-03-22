人民网伦敦3月21日电 （郭锦标）3月20日，中国驻英国大使郑泽光应邀出席英中贸易协会举办的“2024英中商业论坛”并发表题为《中国新发展，合作新机遇》的主旨演讲。英国财政部经济事务大臣阿弗拉米、英中贸协主席古沛勤爵士等出席并致辞，近200位中英工商界人士参加。

中国驻英国大使郑泽光致辞。人民网 郭锦标摄

郑泽光在演讲中用“信心、发展、开放、合作”四个关键词诠释中国两会传递的主要信息。他说，“今年国内生产总值增长5%左右、城镇新增就业1200万人以上等主要预期目标，充分展示了我们对中国经济前景的信心。中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变也不会改变。”

郑泽光特别介绍了中国经济的热词——发展新质生产力，就是以科技创新为主导，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，积极培育新兴未来产业，为高质量发展赋能。他指出，中国将加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎，开辟量子技术、生命科学等新赛道。

郑泽光指出，中国强调要扩大高水平对外开放，促进互利共赢。我们将主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，巩固外贸外资基本盘，培育国际经济合作和竞争新优势。在外资方面，继续缩减外资准入负面清单，落实好外资企业国民待遇，推动解决数据跨境流动等问题，加强外商投资服务保障。

郑泽光强调，历史和现实证明，中英经贸合作潜力巨大，符合两国根本利益。希望两国工商界在深化传统领域合作的基础上，对接发展战略，不断挖掘新能源、人工智能、生物医药、数字经济等新兴领域合作潜力，更好实现优势互补、互利共赢。希望两国各界有识之士共同努力，推动构建稳定互惠的中英关系。

英国财政部经济事务大臣阿弗拉米积极评价英中经贸合作取得的成果，表示英方愿同中方加强接触交流，深化贸易、金融、教育、文化等领域合作，共同应对气候变化等全球性挑战。英国政府支持英工商界同中方开展合作。出席论坛的中英各界人士表示，中国经济韧性强、动力足、机会多，愿继续开展互利合作，共享发展机遇。

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