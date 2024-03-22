俄乌冲突2022年初升级后，以美国为首的西方不断“拱火浇油”，向乌克兰提供大批武器装备。就在美国国会迟迟未能批准新一轮所谓军事援助法案的背景下，当地时间20日，美国总统国家安全事务助理沙利文到访乌克兰，他宣称，美国将继续向乌提供必要支持。

沙利文在基辅举行新闻发布会时称，美国将继续向乌方提供包括武器装备在内的必要支持。但是，关于卡在美国国会众议院的600亿美元对乌军事支持，沙利文表示，正在努力“尽快”促成法案获得通过，但无法预测具体时间。

此前一天，“乌克兰防务联络组织”会议在德国举行，美国国防部长奥斯汀在会上也强调美方将继续支持乌克兰。

《国家利益》杂志：俄乌冲突是时候结束了

美国《国家利益》杂志日前刊文称，“俄乌冲突是时候结束了”。文章称，美国继续资助乌克兰在战略上是不明智的。美国应该向乌克兰人施压，要求他们积极寻求解决方案。

美媒：“对乌军援”回流到美国军工业

美国《华尔街日报》网站在发表的一篇文章中指出，有美国政府官员表示，事实上，分配给涉乌事务的资金正在重建美国的国防工业基础，启动和扩大武器弹药生产线，并为美国40个州提供了就业支持。文章称，过去两年，美国国防工业武器和弹药订单大增。美联储数据显示，美国国防和航天领域的工业产值自俄乌冲突爆发以来增长了17.5%。

美国战略与国际研究中心高级顾问 马克·康西安：“对乌援助”这种说法不当，因为这个词暗指所有的钱都给了乌克兰，但实际上这些有约60%都花在了美国自己身上。

来源：央视新闻客户端

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