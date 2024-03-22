新华社北京3月21日电 题：保持全球竞争力，跨国公司选择“在中国”

新华社记者许苏培

近段时间，某些美国媒体炒作“中国不可投资”“中国投资环境恶化”“外资撤离”，声称西方公司感觉在中国市场已经不再有机会。那么，事实真的如此吗？

有没有机会，跨国企业最有发言权。肯德基、麦当劳、星巴克等国际餐饮巨头近年来持续增设中国门店；苹果公司近日宣布追加在华投资；GE医疗表示未来3年在华研发投入将再翻一番；中国德国商会1月发布的报告显示，超九成受访德企计划继续扎根中国市场，过半德企计划今后两年增加在华投资；就在全国两会开幕前夕，跨国制药企业阿斯利康宣布：投资4.75亿美元在华新建小分子药物工厂，上海成为其第五大全球战略中心……持续流入的外资表明，中国依然是外商投资兴业的沃土，某些西方媒体炒作的“中国市场已经不再有机会”并非事实全貌。

随着中国本土企业综合实力日益增强，外企在中国面临的市场竞争自然也在加大，这是中国市场经济发展的必然结果。过去，中国人力成本相对较低、行业竞争度相对不高，外国企业凭借技术管理品牌甚至资金成本等比较优势能够取得较高投资回报，如今却要为此付出更多努力，中外企业公平竞争是大势所趋。早在十年前，英国《经济学人》杂志就指出，中国早已成为全球品牌竞争最激烈的战场，不断进步的本土企业如今也加入市场竞争的行列，中国消费者也不再仅仅因为是洋品牌就“买买买”，而更看重品质和服务。麦肯锡中国区主席倪以理认为，自中国2001年加入世贸组织以来，外资企业经历了二十多年高速发展，目前已进入自我审视、重新布局的阶段。

实际上，如今的中国市场，规模更加庞大，市场结构和形态更加优化，市场规则和制度体系更加完备，投资机遇更加丰富。上海美国商会会长郑艺表示，中国目前是全球最具竞争力和创造力的市场，美资企业在参与中国市场的同时也能学到很多，如果美资企业想维持全球竞争力和影响力，那就必须要“在中国”。德国工商大会上海代表处首席代表马铭博说，德国企业普遍看好中国投资环境，认为“最大的风险是因不在中国发展而失去全球竞争力”。“在过去30年里，中国企业向德国企业学到很多东西；而现在是德国企业向中国伙伴学习的时候了。中德两国可以开展更多合作互鉴。”

可口可乐前老板郭思达曾戏言，1981年4月15日是“世界史上最重要的日子之一”，那是这家公司在新中国首条瓶装生产线投产的日子。过去40多年来，跨国企业蜂拥而至，成为中国改革开放进程的参与者和获益者。

中国的发展离不开世界，世界的繁荣同样需要中国。日前，中国国务院印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，人们从这个方案中可以看到中国与世界共享发展机遇的意愿和行动。只要投资者不为“脱钩断链”论调所惑，致力于高质量发展、高水平开放的中国给世界带来的一定是机遇。

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