新华社班吉3月21日电（记者 王泽）中非共和国设备与公共工程部部长埃里克·雷科斯-卡莫、农业和农村发展部部长居西马拉·阿姆扎日前在首都班吉接受新华社记者采访时一致表示，中非合作框架内的项目致力于使非洲摆脱苦难和贫困，实用性强。他们对中非共和国和中国在农业、基建、医疗卫生等领域的合作充满期待。

“中国带来的项目很实用，旨在提升所有参与者的能力，帮助他们实施项目。”曾担任农业和农村发展部部长的雷科斯-卡莫说，他印象最深刻的是菌草项目。“授人以鱼不如授人以渔。从这个意义上讲，这个项目非常高效，对创造就业和增加项目参与者的收入贡献颇多。”

阿姆扎也表示，“菌草项目是一个了不起的项目，因其简单易行而备受项目参与者的称赞”，他们已经在推广这项技术。

阿姆扎说，中国带给中非共和国的大型农业项目不仅满足中非共和国人民的基本需求，还为当地民众提供了就业机会。“这些项目给国家带来诸多益处。首先是经济效益，还给年轻人带来就业，从而减少贫困。”他说，中非共和国正在借鉴中国在农业和食品行业方面的经验、技术和发展模式，努力实现当地农业现代化。

两位部长非常期待双边合作带来的巨大市场机遇。雷科斯-卡莫表示，中国和中非共和国已经建立合作关系，当前目标是在中非合作框架下进一步发展两国合作关系。

雷科斯-卡莫批驳某些国家指责所谓中国在非洲推行“债务陷阱外交”。他说：“与一些西方国家不同，中国与非洲开展合作没有附加条件。在非中合作中，我们看到的是建筑、道路等丰硕成果，这才是非洲国家对具体合作的期待。”

中非合作论坛新一届会议将于今年秋天召开，两位部长对非中合作充满信心。雷科斯-卡莫说，他看到“如此多的机会”，相信与中国的合作能够加强本国基础设施建设，推动本国发展。阿姆扎表示，相信峰会能更好推动落实中非合作论坛“九项工程”，助力非洲经济实现迅猛发展。

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