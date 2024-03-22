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数览：欧洲进口武器几乎翻倍，谁在大发横财？

2024年03月22日09:11 | 来源：新华网
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新华社北京3月20日电 受乌克兰危机升级等因素影响，欧洲国家近年来进口大量武器。根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发布的最新报告，过去五年欧洲国家主要武器进口总量与前一个五年相比接近翻番，其中一半以上来自美国。

报告显示，2019年至2023年欧洲国家的主要武器进口数量比2014年至2018年增长94%。该研究所武器转让项目高级研究员彼得·韦泽曼说，增长原因是“订购了许多高价值武器”，包括近800架战斗机和战斗直升机，未来欧洲武器进口或将继续保持在较高水平。

——谁是最大武器出口国

斯德哥尔摩国际和平研究所在声明中提到，美国“以前所未有的规模”向更多国家和地区出口了更多武器，“增强了它作为武器供应国的全球地位——这是它对外政策的一大重点”。

此外，由于俄罗斯出口减弱，其长期占据的世界第二大武器出口国地位被法国顶替。这是斯德哥尔摩国际和平研究所1950年开始记录国际武器交易量以来，法国首次达到这一排名。

——谁在大发横财？

欧洲在进口武器上花了大价钱却使自身深陷地缘政治和经济困境，美国军工企业却利用冲突赚了个盆满钵溢。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的报告，2019年至2023年欧洲国家进口的武器中，55%从美国而来。

美国沃尔夫研究公司军事工业分析师迈尔斯·沃尔顿指出，从2022年9月至2023年9月，美国800多亿美元的军火交易中，约500亿美元军火的去向是欧洲，这个交易规模是历史正常水平的5倍多。《华尔街日报》报道称，欧洲军火订单和美国对乌军援的红利都流向了美国国防工业。

美国总统拜登视援助乌克兰为“精明投资”，可让美国长期享受“安全红利”而无需派兵。一名欧盟官员在接受美国《政治报》网站采访时说，如果人们冷静观察，就能发现“从乌克兰危机中获益最大的还是美国，他们不仅可以高价出口天然气，还加大了军售”。（记者：付一鸣、李雪笛、邓仙来、许缘、沈敏；编辑：王鑫方、鲁豫、王丰丰；视觉：李雪笛）

新华社国际部数览工作室制作

(责编：艾雯、徐祥丽)

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