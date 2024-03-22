这是2023年5月21日在瑞士日内瓦拍摄的联合国万国宫。新华社记者连漪摄

新华社日内瓦3月20日电（记者石松）“在西方的叙事体系下，人权更像是某种漂亮的说辞。在听他们说的时候，我们还需要看看他们做了什么。”国际人权和社会发展协会拉丁美洲人权事务顾问戴维·洛佩斯在联合国人权理事会第55届会议期间对记者说。“看看现在的加沙，希望有更多人能明白西方在人权问题上的‘双重标准’。”

洛佩斯是一名常年关注拉丁美洲人权保障事业发展的学者，因此对同为发展中国家的中国促进和保护人权的理念和实践很感兴趣。他曾到访中国，实地考察中国对贫困地区儿童受教育权的保障成果。在他看来，西方在谈论拉丁美洲的人权问题时，常常忽视进步的部分，而聚焦于一些意识形态化所谓“关切”，“这与他们对待中国的方式相似”。

3月14日，由中国人权研究会主办的“现代化发展中的少数民族受教育权——以中国西藏和新疆为例”主题边会在瑞士日内瓦举行。图为会议现场举办的“中国少数民族的现代化生活”图片展。新华社记者石松摄

洛佩斯在本月发表的一篇文章中说，中国在减贫和社会发展方面取得了重大进展，缩小了居民之间的收入差距，有效保障了弱势群体的人权，然而西方“人权专家”似乎对此不以为意。洛佩斯写道，这些“人权专家”中的许多人其实并不了解中国的发展逻辑，而且在某种程度上，他们“根本不想了解”。

洛佩斯的观点让我想起一句话：“你无法叫醒一个装睡的人。”现如今，基于意识形态偏见和毫无事实依据的谣言谎言对中国进行无端指责与抹黑的“人权专家”或“人权捍卫者”大有人在。当我把这句话说给洛佩斯听后，他立即表示，不该让他们装睡，应该讲点什么让他们听听。

事实上，在于日内瓦举行的人权理事会第55届会议期间，多位外籍人权专家、学者与洛佩斯有类似想法，他们肯定了中国在促进和保护人权方面取得的进步，同时驳斥西方在人权问题上对中国的固有偏见。

这是1月23日在瑞士日内瓦拍摄的联合国人权理事会第四轮国别人权审议现场。新华社记者连漪摄

对于西方偏见，联合国人权理事会前民主公平国际秩序问题独立专家德扎亚斯感触颇深。在一场边会的互动环节上，他讲述了自己从小在美国接受教育的经历，“我在芝加哥长大”，常年被灌输要反对某些特定国家和群体的观念。

德扎亚斯承认自己花费了很长时间才消除这种偏见，而对于自己是如何做到这一点的，德扎亚斯意味深长地说：“通过了解他人。”因此，他支持中国更广泛地传播本国促进和保护人权方面的新成就。

在一场关于民间组织合作促进人权保护和可持续发展的主题边会上，日内瓦大爱基金会主席司徒博（英文名：斯塔克伯格）针对西方一些国家将人权武器化、工具化的做法表达了自己的看法。

他说，每个国家在人权方面都有正在进步以及尚有不足的地方，应该互相理解、互相支持，改进自己的不足，尊重和学习对方的长处，而不是粗暴地指出“我们是对的，你们是错的”，因为“我们有人权，你们没有人权”。

3月18日，由中国人权研究会主办的“少数民族权利保障：中国西藏和新疆实践”主题讲座在瑞士日内瓦举行。图为比利时知名藏学家安德烈·拉克鲁瓦在讲座上发言。新华社记者石松摄

在日内瓦大学举行的一场关于中国少数民族权利保障的主题讲座上，曾多次到访中国的比利时知名藏学家安德烈·拉克鲁瓦表示，中国政府多年来给予西藏自治区大力支持，促进了当地的经济和社会发展。

他说：“我能够清晰地看到西方社会对西藏的固有偏见，因为结合我的亲身经历，我能感受到今天藏民的生活水平已经得到了很大改善。”（编辑：徐晓蕾、王申、刁泽、王玉珏）

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