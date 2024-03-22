“我们的家乡，在希望的田野上……”

当地时间3月16日，在旧金山国际机场候机厅，24名美国高中学生引吭高歌一曲《在希望的田野上》。

当天，这些来自华盛顿州林肯中学和斯特拉孔中学的高中学生，在老师的陪伴下，满怀憧憬，启程飞赴中国，前往北京、湖北和广东参观访问。

在为期11天的访华之旅中，他们爬长城、逛故宫、游鸟巢、登武当，进校园，交朋友，了解中国历史，体验中国文化，感知当代中国。

根据中美元首旧金山会晤达成的共识，中方愿在5年内邀请5万名美国青少年来华交流学习。此次美国华盛顿州中学生代表团访华，正是这一交流项目的一部分。

美国青年走访中国各地，与同龄人和各行各业的人交流，可以亲眼目睹中国究竟如何，中国人民到底怎样，亲身感受中国人民的热情好客，感受中国脉动，有助于打破美国“信息茧房”的桎梏。

他们在中国的所见所闻所历与美国政府近年来对中国学生的所作所为形成鲜明对比。中国留学生入境美国时，遭无端、粗暴盘问甚至遣返的恶劣事件接连发生，严重侵害当事人合法权益。

尽管如此，中国人民依然张开双臂，热情欢迎远道而来的客人，促进人文交流，增进人心沟通，加强两国人民之间的友谊。

中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。中国和美国已建立284对友好省州和友好城市，双方学校和相关机构也展开了各种合作与交流，取得丰硕成果。

中美关系越困难，越需要拉紧人民纽带、增进人心沟通。只有这样，中美关系才能走进复苏的春天，在希望的田野上播撒友谊，收获硕果。

本文译自《中国日报》3月21日社论

原文标题：Youths hold future of Sino-US ties

出品：中国日报社论编辑室、中国日报中文网

(责编：艾雯、徐祥丽)