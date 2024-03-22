新华社联合国3月21日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽21日呼吁国际社会合力缓解叙利亚人道危机，推动叙利亚问题政治解决。

耿爽在安理会叙利亚政治人道问题公开会上表示，在叙利亚政府和联合国的共同努力下，跨境救援点已实现有效运转。中方敦促有关方面积极配合，推动跨线救援取得进展。同时，国际社会也要加大对叙利亚人道援助，为叙全境的早期恢复项目提供充足、非定向的资金支持。单边制裁和资源掠夺长期阻碍叙利亚经济恢复、社会发展和民生改善。中方敦促有关国家立即停止相关不法行为，外国军队立即结束在叙利亚境内的非法军事存在。

耿爽说，要推动叙利亚问题政治解决。近期召开的阿盟外长会重申对叙利亚主权和领土完整、反对外部干涉的坚定支持。中方相信来自地区国家的帮助，有利于为政治解决叙利亚问题注入新动力。中方欢迎联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒就落实安理会第2254号决议同各方广泛接触。国际社会应秉持“叙人所有、叙人主导”原则，鼓励对话协商，寻找各方都能接受的解决方案。恐怖主义是叙利亚政治进程的长期威胁。中方欢迎叙利亚政府为打击恐怖主义、维护安全稳定采取的相关措施。国际社会必须以零容忍的态度打击叙境内一切恐怖主义。

耿爽说，本轮巴以冲突爆发以来，以色列向叙境内多个地点频繁发动空袭，严重侵犯叙利亚主权和领土完整，中方对此深表关切。在巴以冲突持续的大背景下，各方必须保持克制，避免加剧紧张局势，引发热点共振和冲突蔓延。域外大国要为推动局势降温发挥建设性作用。国际社会也要付出加倍努力，合力管控加沙冲突，以实现斋月无条件停火为切入点，推动实现永久停火止暴，进而为包括叙利亚在内的整个中东地区的和平稳定注入更多正能量。

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