新华社北京3月21日电 题：共商民主真谛和互鉴之道——来自第三届“民主：全人类共同价值”国际论坛的声音

新华社记者

第三届“民主：全人类共同价值”国际论坛20日在京举办。来自多个国家、地区和国际组织的200余名嘉宾围绕“民主与治理现代化”“数字时代的民主与法治”“人工智能与民主的未来”“多极化世界中的民主与全球治理”等议题展开讨论，共商民主真谛和互鉴之道。

与会嘉宾认为，民主是人类文明发展进步的重要标志，是中国共产党和中国人民的一贯追求。要尊重各国人民自主选择发展道路的权利，反对以民主之名在国际社会制造分裂、传播偏见、破坏和平。要推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，建设关乎人类美好未来的人类命运共同体。

充分尊重民主的多样性

民主是全人类的共同价值。人类文明丰富多彩，实现民主的形式也丰富多样。论坛上，与会嘉宾纷纷表示，用单一的标尺衡量民主制度、用单调的眼光审视政治文明，本身就是不民主的。

“何谓民主？何以民主？民主何为？对民主三问的不同回答，形成了当今世界的民主观。在不同民主观引领下，各国走出了不同的民主道路，形成了对世界民主之问的不同答卷。”中国社会科学院政治学研究所所长张树华说，“民主是多样的，世界上任何国家都不能垄断霸占，都不能把‘民主’绝对化、模式化，变成强行出口、普遍适用的‘操作软件’。”

“正因我们追求民主的过程漫长而又特殊，才更不应该将民主形式强加给世界其他地区。”意大利前总理马西莫·达莱马说。

吉尔吉斯斯坦地缘政治研究所所长阿齐兹坦言：“中国是我们的邻国，中国的民主区别于西方的民主，形成了基于本民族文化和本国实际特点的民主风格。我们也正在寻求民主发展道路，在尊重本国现实实际需求基础上，不断提升民族的自我认同。”

聚焦数字时代民主法治新课题

在信息化日新月异的今天，互联网、大数据、人工智能等新技术迅猛发展，为各国经济社会发展和人民生活带来深远的影响。不少嘉宾表示，数字技术的发展使民主的实现方式和渠道愈发丰富，在把握机遇的同时也要加强潜在技术风险的研判和防范。

北京大学人工智能研究院副院长杨晓雷认为，跨时代的科技进步必将带来法律内容、形式、运行方式的跨时代变革，这对民主有巨大的促进作用。他说，智能化有利于公众提高用法能力、帮助执法者减小执法偏差、推动司法更加透明。

“当前技术的发展对西式选举带来众多挑战。西方国家赢得选举的可能是那些利用社交网络技术来操纵民意的人。”秘鲁宪法法院前院长塞萨尔·兰达表示，必须根据透明政治和选举信息多元化的原则，对互联网的使用进行监管。

格鲁吉亚第比利斯国立大学社会与政治科学学院人文地理系主任塔玛尔·多尔巴拉认为，各国需要确保信息和数字空间安全，共同制定规范数字化发展进程的国际监管框架，防止新技术对社会和人类价值观造成破坏性影响。

共同倡导推动全球治理民主化

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界进入新的动荡变革期，人类又一次站在了历史的十字路口。

希腊前外交部长乔治·卡特鲁加洛斯表示，西方民主发展的缺失是综合原因导致，社会财富未得到公平的分配也是重要因素。这种社会不平等现象越来越严重，从而导致了信任危机。

肯尼亚非洲政策研究院院长彼得·卡格万加说，多极化体现的是全球治理的民主化。多极化的世界，是要求各国凝聚共识、和谐相处、公平正义、平等相待、相互依存。在多极世界中，国家不分大小强弱都应参与全球决策，维护公认的国际关系基本准则。

中国国际问题研究院院长陈波表示，“全球南方”蓬勃发展，深刻影响世界历史进程。推动国际秩序和全球治理体系更加公正合理，就必然要更充分体现这些发展中国家在国际事务中的代表性和话语权，这也是全球治理民主化的应有之义。“只有让所有国家都有机会平等坐在餐桌上，平等参与国际事务，才能真正推动国际关系民主化。”

“一些国家声称要做到民主，可它们反而是第一个跳出来反对国际关系民主化的。”巴西瓦加斯基金会法学院教授高文勇说，中国提出的构建人类命运共同体理念和新型国际关系理念是对殖民主义和霸权主义的摒弃，为全球治理提供智慧，有助于构建一个更加包容、公正与和平的世界。

(责编：于洋、徐祥丽)