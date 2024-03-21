新华社莫斯科3月21日电（记者江宥林 刘恺）俄罗斯中央选举委员会主席帕姆菲洛娃21日宣布俄总统选举结果，现任总统普京以87.28%的得票率连任俄联邦总统。

全部选票统计结果显示，俄联邦共产党的哈里托诺夫得票率为4.31%，排名第二。俄新人党的达万科夫得票率为3.85%，排名第三。俄自由民主党的斯卢茨基得票率为3.2%，排名第四。

普京当天通过克里姆林宫网站发表视频讲话说，选举结果体现了民众对国家政治和经济发展方针的支持，已经取得的成就使俄罗斯更加强大和独立。他强调，将竭尽所能不辜负俄罗斯人民信任，努力确保其在2月份发表的国情咨文中详细阐述的大型国家项目和计划得到落实。

统计数据显示，2024年俄总统选举的最终投票率（包括远程电子投票）为77.49%，为历史最高。共有87576075名选民参加了投票。俄方邀请了来自129个国家和地区的1115名国际观察员监督投票。

俄罗斯第八届总统选举正式投票于3月15日至17日举行。根据俄总统选举规则，在选举中获得50%以上选票者当选总统。

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