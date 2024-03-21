新华社北京3月21日电（记者曹嘉玥）就所罗门群岛总理索加瓦雷有关中国经济成就和两国关系的表态，外交部发言人林剑21日表示，在一个中国原则基础上同中国建立和发展关系，是经得起时间和历史检验的正确选择。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，3月20日，所罗门群岛总理索加瓦雷发表演讲时称赞中国推动经济发展取得了成就，并表示所方此前在与台湾保持“邦交”关系的几十年中，一直在挣扎中推动经济发展。他表示作出与台“断交”、与中国建交的决定是明智的，这也使所在国际上声名大振。中方对此有何评论？

林剑说，中所自2019年9月建交以来，两国关系快速发展，友好合作全面推进，取得丰硕成果，给所罗门群岛人民带来了实实在在的福祉。事实证明，中所建交顺应两国人民期待，符合时代潮流和国际大势，增进了两国人民共同利益。

他表示，中所关系自建交后迅速发展的历程充分表明，在一个中国原则基础上同中国建立和发展关系，是经得起时间和历史检验的正确选择。

“友好不分先后，只要开展起来，就会有光明前途。”林剑说，对于极少数仍与台湾地区保持着所谓“邦交”关系的国家，所罗门群岛的例证值得深思。

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