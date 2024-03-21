人民网东京3月21日电 （岳林炜、孙璐、许可）20日，中国驻日本大使吴江浩和夫人丁玥在使馆举办国际妇女节招待会暨春分茶会，日本首相岸田文雄夫人岸田裕子、社民党党首福岛瑞穗等日本各界女性代表和各国驻日女性使节及使馆女外交官约400人出席活动。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 蒋晓辰摄

吴江浩在致辞中向广大女性朋友为社会发展进步作出的贡献致以由衷敬意，表示新中国成立以来，在中国共产党领导下，中国妇女事业取得了历史性成就。中国女性的获得感、幸福感和社会贡献度持续增强，将在中国式现代化的新征程中绽放新的光彩，书写新的荣光。

吴江浩表示，在中日关系发展历程中，两国女性发挥了十分重要的作用。期待两国女性加强对话交流，以女性的独特力量为推动中日关系改善发展作出更大贡献。

中国驻日本大使夫人丁玥发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

丁玥发表致辞表示，今天是中国二十四节气之一的“春分”，寓意着生机和希望，所以选择这一天邀请大家共庆属于全球女性的节日。中国长期坚持将男女平等作为基本国策，始终高度重视保护妇女权益，消除性别歧视，促进女性全面发展，“妇女能顶半边天”在中国已经成为现实。日本也大力提倡“男女共同参与”，打造“所有女性都能闪闪发光的社会”。期待中日女性携手向前，为推动两国共同发展、促进中日友好交流作出不可替代的贡献。衷心期盼日本能登半岛灾区重建一切顺利，期待中日民间友好的力量生生不息。

日本首相岸田文雄夫人岸田裕子致辞。人民网 蒋晓辰摄

日本首相岸田文雄夫人岸田裕子表示，去年11月日中两国就深化各领域交流达成一致，女性交流是其中重要一环。增进两国女性相互理解，开展互学互鉴，应对共同挑战，有助于构建美好社会，推动两国关系发展。我曾在数年前到访北京，中国女性的蓬勃朝气给我留下深刻印象。希望通过参加今天的活动，进一步加深对中国的了解。今年国际妇女节的主题是 “投资妇女，加快进步”。期待日中两国女性携手努力，共同打造女性闪闪发光的社会。祝愿日中两国女性事业持续发展，日中友谊长续永存。

吴江浩大使（右三）、夫人丁玥（右四）和日本首相岸田文雄夫人岸田裕子（右二）共同体验中国茶艺表演。人民网 蒋晓辰摄

现场再现宋朝点茶仪式。人民网 蒋晓辰摄

招待会以中日两国共通的“茶文化”为主题，现场依照宋朝点茶仪式布置多个精致茶席，由专业茶艺团队进行点茶、奉茶表演。使馆女馆员还表演了古筝演奏和民族舞蹈。活动展现了中华文化独特魅力，现场气氛欢快热烈。来宾长时间驻足观看表演、体验茶艺并进行交流，纷纷感叹中华文化博大精深，赞赏中国妇女事业蓬勃发展，表示愿为进一步增进对华理解、深化互动交流作出积极贡献。

到场嘉宾合影留念。人民网 许可摄

传统民族服装展示。人民网 蒋晓辰摄

出席活动的日方嘉宾还有前参议长山东昭子、文部科学副大臣阿部俊子、联合执政党公明党党首山口那津男夫人山口早苗、前首相鸠山由纪夫夫人鸠山幸等。

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