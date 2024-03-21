人民网堪培拉3月21日电 （记者陈效卫）当地时间3月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在悉尼会见澳大利亚新南威尔士州州长柯民思。

王毅表示，国与国关系，归根到底是人民之间的交往。中澳关系的基础在民间，始终有广泛民意支持。新南威尔士州一直走在中澳交往的前列，是先行者，在中澳合作中起到示范作用。中国正在加快推进中国式现代化，将为包括澳大利亚在内的邻国带来新的发展机遇。此次访澳最大的感受是，不管是澳执政党还是反对党、工商界还是战略界、官员还是老百姓，都支持加强中澳各领域对话合作，都支持改善和发展中澳关系。中方愿同澳方在巩固扩大能矿、农产品、乳制品等传统领域合作的同时，寻找科技创新、应对气变、绿色转型等新的合作增长点，加强教育、旅游等人文往来。希望新州在深化中澳友好合作方面继续发挥先行者作用。

柯民思表示，新州从中国经济发展和澳中合作中受益良多。新州支持澳中关系改善发展，愿同中方进一步深化地方交往，加强经贸、教育、旅游、自然资源等方面合作。欢迎更多中国留学生、游客到新州来。

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