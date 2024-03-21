新华社日内瓦3月20日电 世界卫生组织20日发布新闻公报说，初步数据显示，2023年全球报告霍乱病例超70万例，全球霍乱疫苗库存面临前所未有的压力。世卫组织呼吁应优先考虑紧急扩大霍乱疫苗生产。

世卫组织在公报中提到，自2021年以来，霍乱病例在全球范围内激增。2022年全球各地向世卫组织报告的霍乱病例数为47.3万例，是2021年报告病例数的两倍多。初步统计数据显示，2023年全球霍乱病例数进一步增加，超过70万例。

世卫组织参与管理的疫苗供应国际协调小组表示，全球需要立即采取行动，遏制霍乱病例近年来前所未有的激增，包括对获得安全用水、环境卫生和个人卫生进行投资，快速发现和应对疫情，提高医疗保健质量和获得医疗服务的机会，以及快速增加霍乱疫苗产量。

世卫组织表示，与当前需求水平相比，可用霍乱疫苗数量严重不足，全球霍乱疫苗库存严重承压。仅2021年至2023年间，全球应对疫情所需的霍乱疫苗就比前十年总量还要多。预计2024年全球霍乱疫苗产能为3700万至5000万剂，远不能满足直接受霍乱影响地区巨大的需求。世卫组织呼吁疫苗制造商、各国政府、相关合作方等优先考虑紧急扩大疫苗生产，并投资于预防和控制霍乱所需的一切努力。

霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病，主要经由不洁净水源和食物传染，患者常出现呕吐、腹泻、脱水和高烧等症状，重症和延误治疗可致死亡。

(责编：于洋、徐祥丽)