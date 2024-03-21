人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

世卫组织：2023年全球报告霍乱病例超70万例

2024年03月21日14:19 | 来源：新华网
小字号

新华社日内瓦3月20日电 世界卫生组织20日发布新闻公报说，初步数据显示，2023年全球报告霍乱病例超70万例，全球霍乱疫苗库存面临前所未有的压力。世卫组织呼吁应优先考虑紧急扩大霍乱疫苗生产。

世卫组织在公报中提到，自2021年以来，霍乱病例在全球范围内激增。2022年全球各地向世卫组织报告的霍乱病例数为47.3万例，是2021年报告病例数的两倍多。初步统计数据显示，2023年全球霍乱病例数进一步增加，超过70万例。

世卫组织参与管理的疫苗供应国际协调小组表示，全球需要立即采取行动，遏制霍乱病例近年来前所未有的激增，包括对获得安全用水、环境卫生和个人卫生进行投资，快速发现和应对疫情，提高医疗保健质量和获得医疗服务的机会，以及快速增加霍乱疫苗产量。

世卫组织表示，与当前需求水平相比，可用霍乱疫苗数量严重不足，全球霍乱疫苗库存严重承压。仅2021年至2023年间，全球应对疫情所需的霍乱疫苗就比前十年总量还要多。预计2024年全球霍乱疫苗产能为3700万至5000万剂，远不能满足直接受霍乱影响地区巨大的需求。世卫组织呼吁疫苗制造商、各国政府、相关合作方等优先考虑紧急扩大疫苗生产，并投资于预防和控制霍乱所需的一切努力。

霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病，主要经由不洁净水源和食物传染，患者常出现呕吐、腹泻、脱水和高烧等症状，重症和延误治疗可致死亡。

(责编：于洋、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部