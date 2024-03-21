人民网曼谷3月21日电 （记者刘慧）3月19日至22日，三亚市旅游发展局携三亚经济圈涉旅企业在新加坡开展2024三亚旅游营销推广系列活动，通过举办三亚旅游推介会、企业拜访、航线共商等，促进两地旅游业交流合作，拓展三亚境外客源。

据了解，参加此次活动的三亚经济圈涉旅企业涵盖酒店住宿、交通出行、高端游艇、婚庆旅游等多个领域。旅游推介会上，30余家新加坡涉旅企业代表及媒体代表出席，现场与三亚经济圈企业代表进行深入洽谈，探寻三亚旅游产品新面貌，共话旅业合作新未来。

新加坡是三亚重点入境客源市场。去年12月，“金边=三亚=新加坡”海南自贸港第五航权客运航线成功开航，打通两大东南亚重要航点。今年2月起，中国与新加坡互免签证，为双边旅游往来带来极大便利。

今年1至2月，三亚接待新加坡入境过夜游客量同比增长661%。在新加坡客群看来，三亚以舒适宜人的热带气候、美丽的阳光沙滩、丰富多样的水上活动以及高性价比的旅游产品颇具吸引力。同时，三亚更是借助新加坡全球航空枢纽及海南自由贸易港59国人员入境旅游免签政策优势，在旅游消费、商贸往来、人文交流等多方面，与国际市场建立起更加密切的来往，进一步吸引来自世界各大洲的国际客流。

为打通入境旅客消费环节，更好拓展海外客源，海南省推出“海南放心付”应用程序，让外国游客无需下载任何软件即可实现传统刷卡消费。三亚市旅游发展局还在社交媒体平台开通了咨询投诉渠道，保障境外游客消费权益，提升境外游客消费意愿。

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