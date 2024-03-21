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中国驻美国使馆发言人敦促美方立即停止插手香港事务

2024年03月21日13:38 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿3月20日电 （记者李志伟）中国驻美国使馆发言人3月20日就美国务院发言人涉香港国安条例消极言论回答记者提问。发言人敦促美方尊重中国主权，恪守国际法原则和国际关系基本准则，立即停止插手香港事务、停止干涉中国内政。发言人强调，任何对香港国安条例的攻击抹黑都绝不会得逞，都将注定以失败而告终。

发言人表示，中方对美方诋毁抹黑表示强烈不满和坚决反对。香港特区立法会全票通过《维护国家安全条例》，标志着香港特区有效落实基本法第23条规定的宪制责任，筑牢了香港长治久安和繁荣稳定的“防护墙”，在新时代新征程“一国两制”事业发展进程上具有重要里程碑意义。

发言人指出，《条例》惩治的是极少数危害国家安全的犯罪分子，保护的是遵纪守法的绝大多数香港居民，外国机构、企业、人员的正常活动也将受到法律充分保护。条例相关罪行规定明确，罪与非罪边界清晰，刑罚设定合理，规管措施适当。有关“境外干预”等的定义充分考虑香港特区实际情况并借鉴各国通行做法，合理合法，无可非议。公众咨询阶段，社会各界踊跃表达意见，积极建言献策，超过98.6%的意见支持立法。

发言人表示，《条例》既是保安全之法，也是保发展之法，是有效平衡维护国家安全和保障权利自由及经济发展的良法善法。回想2019年“修例风波”期间，“港独”猖獗、“黑暴”肆虐、“揽炒”横行，以致百业凋敝、社会动荡不安，又谈何保障民生、发展经济、对外开放？《条例》有利于特区更好统筹发展与安全，以高水平安全保障高质量发展，更好发挥香港独特地位优势，更好深化同各国各地区更加开放、密切的交往合作。立法通过后不会影响香港原有的资本主义制度和生活方式，不会影响市民正常生活和依法行使的权利自由，不会影响正常的商贸活动和国际交流合作，“两制”优势将得到进一步彰显。

发言人指出，《条例》契合世界各国维护国家安全立法趋势，符合香港普通法制度，充分借鉴其他国家特别是普通法国家同类立法经验，与国际通行做法及规则相接轨。据统计，美国维护国家安全的法律至少有21部，立法数量之多、修正更新之频繁世所罕见，却反过来诋毁抹黑中方正当合理立法，这是何道理？

发言人强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国无权说三道四、横加干涉。我们敦促美方尊重中国主权，恪守国际法原则和国际关系基本准则，立即停止插手香港事务、停止干涉中国内政。任何对香港国安条例的攻击抹黑都绝不会得逞，都将注定以失败而告终。

(责编：王禹蘅、常红)

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