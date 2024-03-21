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2024年度“全美华人30岁以下青年精英榜”评选结果揭晓

2024年03月21日13:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿3月20日电  （记者李志伟）当地时间3月19日，2024年度（第八届）“全美华人30岁以下青年精英榜”评选结果在洛杉矶揭晓。历时3个月，活动主办方经过多轮筛选，评选出40位来自不同行业、领域的青年精英。

该奖项由全美中华青年联合会、英文《洛杉矶邮报》等机构联合主办。该奖项是专门面向华人青年、留学生和“海归”群体设立的专业奖项，被认为是全美青年创业生态圈中最具权威性、影响力的奖项之一。据主办方介绍，这一评选活动，旨在鼓励和助力华人青年以及留学生创新、创业。

主办方介绍说，今年评选委员会的提名委员会主席为刘峰，评委会由美国各行业具有知名度和影响力的专业人士组成。主办方介绍说，由于创业群体、各行业青年精英的大量涌现，今年的榜单特别增设了“新媒体内容创作者”类别，榜单总名额也略有增加。今年的榜单中有哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工大学、加州大学伯克利分校等校多名校友，也有旅美青年女高音歌唱家张玫瑰、华裔青年钢琴家黎卓宇等。

据介绍，今年的入榜者分别入选“消费者科技、AI人工智能、算法、WEB3.0”“新能源、环境保护”“学术研究个人成就”“文化、艺术、影视、设计等专业个人成就”“新媒体内容创作者”“文化产业、传媒”“教育、教育科技服务”“企业制造、消费者服务”等类别，入榜率为4%。此次评选还设有“全美华人25岁以下精英榜”，有15人入选。

(责编：王禹蘅、常红)

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