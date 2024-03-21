袁莎

日前，美国主导的所谓第三届“民主峰会”在韩国落下帷幕。所谓“民主峰会”自2021年12月首届以来，一直极具争议，不仅被视为空喊口号、无视国际社会现实需求的“清谈馆”，还因其浓厚的冷战色彩备受指摘，所谓的民主“行动年”也无疾而终。本届所谓“民主峰会”上美国转而寻求他法，使出“新三招”。

第一招是拖人下水，降本增效。在美国面临内政极化加剧、外交危机频发的背景下，每年耗费大量时间精力召开所谓“民主峰会”似乎性价比不高。于是美国便推动同盟伙伴的“责任分摊”。2023年3月，美国拉拢韩国、荷兰、哥斯达黎加和赞比亚共同举办第二届所谓“民主峰会”，今年则让韩国主办，以所谓“民主领袖”的“殊荣”调动韩国卖力为美国搭台唱戏。美国国务卿布林肯参加完开幕式后，便匆匆赶往菲律宾。而白宫官网上也只象征性地发布了一份简报，甚是敷衍。

第二招是虚空打靶，挑动对立。美国将所谓“民主峰会”打造为挑唆阵营对抗的舞台。美国打着“民主”的幌子，把世界各国分成三六九等，实际上出于战略目标和亲疏远近拟定邀请名单，引发许多国家强烈不满。美国在“峰会”上继续渲染“民主对抗威权”的虚假叙事，布林肯宣称“民主国家”正受到“虚假信息泛滥”的威胁。但美国此举不过是贼喊捉贼，美国共和党参议员兰德·保罗曾一针见血地指出，美国政府才是“有史以来世界上最大的虚假信息传播者”。

第三招是拼凑阵营，抢占规则。美国借所谓“民主峰会”打造“菜单型”的“民主同盟”。2021年首届“民主峰会”上，美国试图建立“未来互联网联盟”，但由于遭到国际社会反对和盟友反水而作罢，后于2022年4月纠集数十个盟友和伙伴发布《互联网未来宣言》。2023年第二届“民主峰会”上，美国宣布组建“抵制商业间谍软件泛滥和滥用”联盟。本次峰会上，美国宣布又有6个国家加入该联盟，并签署《抵制商业间谍软件泛滥和滥用联合声明》。美国持续加码网空领域，鼓吹“数字威权主义”“监控威权主义”危害“全球民主”，实质是“强权定公理”，并以此遏压对手。

美国以这三招试图重振所谓“民主峰会”，但是效果不佳，信者寥寥，更掩盖不了其鼓吹假民主、推行真霸权的本质。美国自诩“民主灯塔”，但其“民主赤字”却积重难返。从美国国内看，党争恶斗加剧“左右”之争，资本政治加深“上下”对立，种族歧视恶化“黑白”矛盾，“美式民主”治理失灵，社会乱象频发，“美式民主”公信力严重受损。美国召开所谓“民主峰会”试图“内病外治”，为美国“民主衰败”寻找替罪羊。

此外，美国此番大肆渲染“商业间谍软件威胁论”，但从2013年的“棱镜门”到2023年的五角大楼“泄密门”，美国利用自身强大的情报网络和信息技术优势，纠集“五眼联盟”等间谍集团，调动私营开源情报机构，长期对世界各地的对手和盟友开展网络监控、情报收集和意识形态渗透。美国中情局局长伯恩斯不久前在《外交事务》刊文，大谈“间谍之道与治国之道”，理直气壮地表示美国已经投入更多资源对中国开展情报活动。这些事实都表明美国作为“骇客帝国”对国际社会构成的严峻威胁。

美国在所谓“民主峰会”上搞“小圈子”“小集团”，不仅无助于全球民主进程，还会加剧全球治理赤字，恶化全球信任赤字。不论是美国强调的网络攻击、虚假信息，还是商业间谍，都是国际社会共同面临的新型挑战，惟有国际社会加大对话合作，才能携手共同解决。然而，美国撇开联合国，另起炉灶，悖离真正的多边主义，推崇“伪多边主义”，蓄意制造分裂，助长对立对抗，不利于推动公平、公正、包容、有效的全球治理体系。

可以预见的是，不论美国政党如何更替，都会继续以所谓“民主”之名，行霸权之实。但不论美国出什么新招、毒招，也都无法掩盖自身践踏民主的事实，也无法逆转国际社会民主化的大趋势。

（作者系中国国际问题研究院亚太研究所副研究员）

(责编：艾雯、常红)