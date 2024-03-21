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国际观察：美国心知肚明 所谓“民主峰会”无关民主

夏庄
2024年03月21日11:11 | 来源：人民网-国际频道
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美国张罗的所谓第三届“民主峰会”3月18日至20日在韩国粉墨登场。同前两次一样，今年“民主峰会”也是在尴尬中开场、冷清中结束。所谓“民主对抗威权”不是当今世界的特点，更不符合时代发展的潮流。世人越来越清楚地看到“美式民主”的虚伪与荒唐。所谓“民主峰会”与民主无关，美国将民主政治化、工具化、武器化不得人心。

所谓“民主对抗威权”不是当今世界的特点，更不符合时代发展的潮流。美国前国务卿基辛格曾指出：“评判每一代人时，要看他们是否正视了人类社会最宏大和最重要的问题。”当今世界变乱交织，从欧洲到非洲，从亚太到拉美，人类面临的问题林林总总，求和平、求发展，希望远离战乱、处在安全的环境，希望社会稳定、生活越来越好，这恐怕是各国绝大多数民众最朴素的愿望。

环顾当今国际热点，在削减贫困、乌克兰危机、中东动荡、气候变化等问题上，美国没有建设性声音，甚至推波助澜、制造新的问题。此次，美国又费尽心机张罗所谓“民主峰会”，完全是无视历史前进的逻辑中、时代发展的潮流，不受冷遇才怪！

所谓“民主峰会”与民主无关。美国政府抱持冷战思维，沿袭霸权逻辑，推行集团政治，炮制“民主对抗威权”叙事，给有关国家扣上“威权”的帽子，实质是打着民主旗号，将意识形态和价值观作为打压他国、推进地缘战略的工具。

美国自己心知肚明，“民主峰会”无关民主，只是打着民主旗号推进地缘战略的工具。美国国务卿此次的亚洲之行，参加“民主峰会”意兴阑珊，到菲律宾拱火挑事才是重点。这样的行程安排不经意间露出了美方的“狐狸尾巴”。

美国张罗所谓“民主峰会”，是高估了“美式民主”的吸引力。美国政治制度矛盾重重、问题多发，亟待深入反思、推行实实在在的改革。美国民众对国家信心不足。美联社和芝加哥大学全国民意研究中心去年10月发布的民调结果显示，78%的美国民众认为自己的国家正朝着错误的方向发展。

美国对外关系委员会会长理查德·哈斯在接受媒体采访时表示，“民主峰会”是一个“坏主意”，“美国民主很难成为其他国家的榜样”。美国政治持续极化、贫富分化不断加剧、社会明显撕裂、种族歧视难除、决策效率低下，“美式民主”的弊端、虚伪、暴力、荒唐不断暴露在世人面前，人们对“美式民主”有了更加全面、深入的认知，不会轻易被美国操控。

民主是多样的，世界是多彩的。不存在定于一尊的民主，更不存在高人一等的民主。民主不是可口可乐，一国生产原浆，全世界一个味道。民主不是装饰品，而是要用来解决实际问题的。一个国家发展道路合不合适，只有这个国家的人民才最有发言权。试图垄断民主“专利”、强行定义民主“标准”，炮制“民主对抗威权”的伪命题，挑动政治制度与意识形态之争，是假借民主之名的伪民主。

“美式民主”背负累累罪债，以中东为例，美国强行抛出所谓“民主改造中东”计划，策划中东版“颜色革命”给各国带来无尽的动乱。全球南方国家积极探索自身发展道路，不接受居高临下的“教师爷”，不接受美国自封的“民主领袖”，也不认同美方编造和渲染的“民主对抗威权”虚假叙事。

民主是全人类共同价值，各国在平等相待、相互尊重的基础上交流治国理政经验，借鉴吸收各国保障民主权利、促进民生的好做法是人间正道。美国把民主当作意识形态工具、制造分裂和对立不会让自己成为“民众领袖”，只会让自己更加孤立，所谓“民主峰会”只能开个寂寞。

(责编：贾文婷、常红)

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