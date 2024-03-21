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《民心相通的中国实践》新书发布会在京举行

2024年03月21日10:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月21日电 （崔译戈、徐祥丽）19日，“习近平外交思想的文化根基研讨会暨《民心相通的中国实践》新书发布会”在北京文化大厦举行。

3月19日，习近平外交思想的文化根基研讨会暨《民心相通的中国实践》新书发布会在北京文化大厦举行。主办方供图

3月19日，习近平外交思想的文化根基研讨会暨《民心相通的中国实践》新书发布会在北京文化大厦举行。主办方供图

此次活动由中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院主办，来自中国人民大学、察哈尔学会、中国社会科学院、中国国际问题研究院、清华大学、北京大学、外交学院、中国外文局、中国欧盟协会等科研院所、高校和社会团体的10余位专家学者出席活动，围绕如何深入探索民心相通之道、开展新时代中国公共外交展开研讨。

《民心相通的中国实践》一书从政治体制、宗教历史文化、国民性等方面深入分析民心相通的理论与实践问题，以案例形式讲述了中美、中德、中印、中国和东盟、中澳、中非、中拉之间如何推进民心相通工作，并针对如何开展公共外交提出了建议。

与会专家学者表示，该书是新时代中国公共外交研究的又一力作，系统性呈现了中国在推进全球民心相通方面的策略和经验，为增强国际社会的相互理解和合作提供了重要的理论支撑和实践指导。

该书作者、中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长、国际关系学院教授王义桅表示，《民心相通的中国实践》是《国之交如何民相亲》的姊妹版，更是师生集体智慧结晶。他希望本书的出版能够催生民心相通的全球南方实践，促进全球北方反思公共外交。

(责编：崔译戈、常红)

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