人民网华沙3月20日电 （记者李增伟） 3月18日，为展示“你好！中国”旅游品牌，宣介中国入境旅游便利化最新政策，促进匈牙利赴华旅游市场发展，中国驻布达佩斯旅游办事处（以下简称旅游办）以“你好！中国”为主题参加了由布达佩斯国际机场在匈牙利塞格德举办的2024路演活动。

中国驻布达佩斯旅游办事处展台。中国驻布达佩斯旅游办事处供图

旅游办主任李绘新在活动中介绍，今年是中匈建交75周年，两国人员的交往将会更加频繁。去年中国全国的旅游都非常热，国内游客出游的人数近49亿人次，旅游总花费接近5万亿元。今年开始，中国政府又逐步出台了包括免办签证、优化入境旅游支付服务在内的多项政策措施，进一步为国际旅客访华提供便利，向全球游客发出了诚挚的邀请。

旅游办展台吸引了现场大量观众轮流前来咨询。中国驻布达佩斯旅游办事处供图

旅游办工作人员在认真回答观众的问题。中国驻布达佩斯旅游办事处供图

此次路演是旅游办在中国政府宣布对匈牙利等6个国家试行单方面免签政策后的首个大型旅游、民航业界活动。旅游办精心筹备，工作人员热情与来宾互动，气氛活跃，结合推广图片和视频，生动有趣地向近百名业界代表和旅游专业学生代表等宣传“你好！中国”国家旅游形象，重点介绍了中国最新免签政策、便捷化的服务措施和中国冰雪旅游等旅游信息。

观众表现出对“你好！中国”文创产品发自内心的喜爱。中国驻布达佩斯旅游办事处供图

工作人员向获奖嘉宾赠送“吉祥龙”。中国驻布达佩斯旅游办事处供图

“你好！中国”中国国家旅游形象文创产品供不应求，受到广泛欢迎。有奖互动环节，来自布达佩斯的旅游商赢得了“2024欢乐春节”吉祥物——“吉祥龙”纪念品。

旅游办工作人员与嘉宾合影。中国驻布达佩斯旅游办事处供图

(责编：王禹蘅、常红)