当地时间3月19日，西班牙马拉加Constitucion广场，机器人警犬原型展示期间，媒体正在拍照和录像。作为马拉加大学技术与软件工程学院开发的“5G TACTILE”试点项目一部分，几只机器警犬将在西班牙首次与当地警察一起上街巡逻。机器警犬的作用是在巡逻或紧急情况下协助警察。

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