3月18日，法国道达尔能源首席执行官帕特里克·普亚纳（右）在美国休斯敦举行的能源界高端会议“剑桥能源周”上分享观点。新华社发（陈晨摄）

国际能源界高端会议“剑桥能源周”3月18日在美国休斯敦开幕，今年的主题是“多维能源转型：市场、气候、技术和地缘政治”。多家大型石油公司负责人当天发言，探讨地缘政治紧张、气候变化加剧等多重挑战下油气企业的战略调整。