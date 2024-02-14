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快速计票结果显示普拉博沃-吉布兰组合赢得印尼总统选举

2024年02月14日22:15 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达2月14日电（记者叶平凡　陶方伟）印度尼西亚14日举行大选。多家民调机构的快速计票结果显示，现任国防部长普拉博沃·苏比安托与竞选搭档总统佐科的长子、梭罗市现任市长吉布兰·拉卡布明·拉卡赢得正副总统选举。

　　截至发稿时，印尼民调机构“调查圈”对93.7%的选票快速计票结果显示，普拉博沃和吉布兰组合得票率为58.25%，雅加达首都特区前省长阿尼斯·巴斯维丹与民族觉醒党总主席穆海明·伊斯坎德尔组合得票率为25.11%，中爪哇省前省长甘贾尔·普拉诺沃与印尼现任政治、法律和安全事务统筹部长穆罕默德·马赫福兹·马哈茂丁组合得票率为16.64%。

　　当天晚些时候，普拉博沃宣布获胜并呼吁国民在选举后重新团结起来继续前行。他同时表示，仍需等待选举委员会宣布最终计票结果。

　　普拉博沃此前曾表示，如当选将继承现任总统佐科的执政纲领和国家发展战略。

　　印尼选举委员会数据显示，本次大选有超过2.04亿选民注册，其中约53%的选民年龄在40岁以下。分析人士认为，普拉博沃胜选反映出大量年轻选民对延续佐科政策、大力发展本国经济以促进就业和提高民生福祉的热切期望。

　　本次总统选举的官方计票结果将于3月20日前公布，新任总统将于10月20日在印尼新首都努山塔拉举行就职仪式。

(责编：袁勃、曹昆)

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