赵健 【古巴】亚瑟夫

春节不仅是中国人最重要的传统节日，对生活在中国的国际友人来说同样承载着丰富的文化内涵和美好记忆。龙年即将到来之际，人民网记者采访生活在中国的拉美友人们，请他们谈谈关于春节的记忆。

“尔滨，我在这里过春节！”

保拉·佩雷拉（Paola Pereira）是一位年轻的哥伦比亚女孩，两年半前，她通过中国提供的奖学金项目，前往哈尔滨攻读农业经济学硕士学位。

“中国几千年的文化令人震感，它们无边无际，无与伦比。这需要我们有适应能力和开放的求知心态，才能够融入和理解与我们自身文化不同的文化元素。”保拉说。

保拉在新冠疫情中庆祝了她的第一个春节，当时她所在的大学为她提供了饺子、月饼、粽子等传统美食。她还在自家门前挂上对联，以期招来好运。随着疫情的好转，传统节日的庆祝活动也恢复了正常，她感受到了焕然一新的节日气氛。

保拉在哈尔滨。图片由受访者提供

“对我来说，春节是最美的节日之一。春节是一个新周期的开始，是万物复苏、百花齐放的开始。所有这一切都体现在挂满红灯笼的街道、装饰着美好愿景的房屋、绽放着成千上万朵烟花的明亮天空、浓郁的节日气氛、丰富的食物和红包中。”保拉说。

在黑龙江省省会哈尔滨这座寒冷的城市生活，让她“与中国北方的文化产生了互动”。

“春节期间，哈尔滨市民会在家里吃传统的年夜饭。然而，哈尔滨又被称为冰城（冬季气温达到零下30度），一些家庭、南方游客和其他外国人更喜欢在著名的冰雪节上庆祝。”她还说，“穿东北传统的棉袄也是一种时尚，红色的棉袄上有五颜六色的花朵，十分鲜艳好看。”

在她最喜欢的春节美食中，保拉特别提到了哈尔滨的各种冰糖水果和冻水果，她惊讶地发现这里甚至还有用冻梨泡制的茶。

保拉与中国朋友在一起。图片由受访者提供

保拉也很少错过万众期待的春节联欢晚会。“中国春晚令人惊叹。不仅因为它在世界各国大规模播出，还因为它在舞美、服装和布景上的恢弘再现，向世界展示了中国即将开启一个充满创新、繁荣和吉祥的新周期。”

谈及中国龙年，保拉说：“龙是中国人的神话，是集力量、能量和活力于一身的创造物。”她也希望在龙的帮助下，2024年会是自己各方面取得成功的一年。

“希望龙年能给人类带来和平”

埃克托·比利亚格兰（Héctor Villagrán）来自厄瓜多尔，据他估计，他一生中有四分之一的时间在中国生活，而他的孩子们则有一半的时间在中国生活。

“对我和我的孩子来说，这是一个了解中国发展和繁荣的绝佳机会，也是增进中拉人民之间相互理解的机会，这将对两国人民产生积极影响。”埃克托说。

他表示自2010年以来，无论是在他北京的家中，还是受到其他中国家庭的邀请，他们都能怀着喜悦和尊敬的心情感受春节的传统。

“我们注意到，我们的祖先向我们灌输的家庭、团结的理念，在中国同样也已实行了数千年。”

埃克托和朋友们在北京。图片由受访者提供

除了家宴，看春晚也是埃克托的春节重要日程之一。

他说：“这是中国的传统，也是我的传统。我会在电视机前等待12月31日中国领导人的贺词，也会在春晚中等待着春节的到来。在春晚上，我能看到中国人民用幽默、舞蹈和歌曲表现出的艺术才华。”

对这位厄瓜多尔教授来说，中国是一个自由、和平和尊重的国家。

“我们全家都希望龙年能给人类带来和平。世界上许多国家还处于战争状态。我的国家厄瓜多尔也有各种冲突和暴力。我们盼望和平，也希望和平能给人类带来正义、健康、友谊和繁荣。”

“这就是中国人的幸福”

二十年前，尽管哥伦比亚和中国交流并不多，但哥伦比亚人埃尔南多·帕拉达（Hernando Parada）在学习国际企业管理时，还是把重点放在了中国身上。他意识到中国的潜力，于是四处旅行寻找机会。

最终，他在中国找到了事业和幸福。在这里生活了的17年年，他对中国多元文化的魅力感受颇深。

“中国文化非常有趣，我最喜欢的是中国美食的多样性。一开始很难，但慢慢地你就会开始欣赏这里的美食，了解每个地区的多样性。”埃克托说，“在哥伦比亚，辛辣食物是不存在的，我们所知道的辣椒与中国菜的辣度相比根本不值一提。现在，我喜欢吃带辣椒的菜肴，尤其是川菜，川菜中有辣椒，味道非常特别。在北方，北京烤鸭也是我的最爱之一。”

埃尔南多与儿子在广东佛山。图片由受访者提供

在广东佛山的家中，埃尔南多与家人一起享受期待已久的春节。

“我的妻子和儿子都是中国人，所以我也是中国家庭的一员。我们也住在佛山——我妻子的家乡。我有机会和大家庭一起过春节。春节就是一家人团聚，一家人在一起吃饭，我说这就是中国人的幸福。”

“除了阖家团圆的传统外，我们还会在节前沿着花街散步，花街是城市中用鲜花铺成的不同街道，象征着来年万象更新、财源滚滚，我们会买一些鲜花装饰自己的家，迎接新年的到来。”埃尔南多说。

埃尔南多-帕拉达（中）与他的工作团队在广东佛山。图片由受访者提供

关于在中国的生活，埃尔南多将其定义为生活在“下一个世界强国”。

“这太不可思议了。即使在中国生活了这么多年，我仍然对中国的飞速发展感到惊讶。当你经过一个很久没有经过的地方，那里就会出现一座新桥、一条新路或一栋新楼。它们从未停歇。这就是我们的生活节奏——全速前进！”

埃尔南多对龙年充满期待。“对于中国人来说，龙是非常重要的，代表着好运。龙是十二生肖中唯一具有神话色彩的动物，所以希望龙年将是非常积极的一年！”

(责编：苏缨翔、刘慧)