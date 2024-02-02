新华社东京2月1日电（记者姜俏梅）受“黑金”丑闻影响，日本自民党最大派阀“安倍派”2月1日召开最后一次会议，宣告拥有45年历史的“安倍派”彻底解散。派阀解散后的剩余事务将由新成立的“清算管理委员会”负责善后。

据日本媒体报道，“安倍派”1月31日向总务省提交修正后的政治资金收支报告显示，2020年至2022年，该派追加政治派对券收入与支出金额均超过4亿日元（约合1962万元人民币），涉领秘密资金的该派国会议员达9成。2018年至2022年，“安倍派”向所属95名议员派发政治派对券回扣高达6.7654亿日元（约合3319万元人民币）。当天，“安倍派”总务政务官小森卓郎和国土交通政务官加藤龙祥因被发现存在秘密资金问题被撤换。

“安倍派”又名“清和政策研究会”，由日本前首相福田赳夫于1979年1月创立，该派迄今共产生过5位首相。“清和”二字取自中国古代典籍中的“政清人和”，旨在反对“金钱政治”，不料该派45年后却因“黑金”丑闻惨淡落幕。

自民党派阀“黑金”丑闻自去年11月被曝光后迅速发酵。据报道，自民党派阀为所属国会议员下达销售指标，要求他们出售政治筹款派对券。如果超过销售指标，多出的资金将有机会返还给议员，成为他们的额外收入。这部分资金将不在派阀收支报告和议员政治资金收支报告上登记，从而成为不受监管的秘密资金。

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